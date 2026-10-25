「這不是胡歌嗎」 瀋陽保潔大叔走紅 網友逛商場為看他

瀋陽一保潔大叔自帶一股沉穩氣質。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 瀋陽一名商場保潔大叔因外貌出眾走紅，網友驚呼神似胡歌；他在平凡工作中展現專注與沉穩，反差形象引發熱議。

遼寧瀋陽一名商場保潔大叔，近日因外貌出眾意外走紅。網路流傳的影片中，他身穿深藍色工作服，低頭彎腰清理垃圾桶，專注做好本職工作，抬頭時卻因深邃的眼窩、高挺的鼻梁及俐落的側臉線條，引來網友驚呼「這不是胡歌 嗎？」原本平凡的工作場景，意外成為眾人關注的焦點。

綜合媒體報導，影片曝光後，評論區迅速熱鬧起來。有網友表示：「第一眼看以為是哪來的外國帥哥，再看一眼，這側臉怎麼還有點像胡歌？」也有人將他封為「保潔界的天花板」，笑稱：「以前去商場是買東西，現在去商場是為了看大叔。」

報導指出，這名大叔受到關注，除了外貌出眾，更在於他身上的強烈反差。與一般人對明星的想像不同，他沒有刻意打扮，也沒有在鏡頭前擺姿勢吸引目光，而是穿著樸素工裝，拿著掃把、拖把，認真清理環境。這種外貌與職業的反差，讓不少網友聯想到武俠故事裡深藏不露的「掃地僧」，認為他即使只是埋頭工作，也自帶一股沉穩氣質。

在娛樂話題頻繁追逐流量的環境下，這名保潔大叔的走紅，也引發網友對外貌與職業的討論。有人拿他與演員胡歌比較，也有人認為，真正吸引人的不只是五官，而是他專注工作的模樣。

據現場人士描述，面對路人拍攝及網路熱議，大叔似乎並未受到影響，依然照常掃地、倒垃圾，沒有刻意配合鏡頭。這分平常心，與網路上的熱烈討論形成對比，也讓他的形象多了一分真實。

瀋陽一保潔大叔自帶一股沉穩氣質。(視頻截圖)

胡歌本人。(視頻截圖)