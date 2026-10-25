烏鴉想喝水不扔石子了 賴在地上扭動賣萌 找人擰開瓶蓋

江西一隻白頸烏鴉躺在地上扭動身體，彷彿在撒嬌求助男子幫忙擰開瓶蓋讓牠喝水。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 江西萍鄉一名男子戶外運動時，遇到白頸烏鴉以啄瓶蓋、扭動身體等方式示意求助，最終成功請人擰開水瓶喝水，逗趣畫面引發討論。

課本裡的「烏鴉喝水」有了新版本！江西萍鄉一名湯姓男子近日戶外鍛鍊時，遇到一隻白頸烏鴉靠近，牠不再像故事裡那樣叼石子提高水位，而是圍著礦泉水瓶打轉、啄瓶蓋，甚至躺在地上扭動身體，彷彿在撒嬌求助。男子看懂牠的意圖，伸手擰開瓶蓋，烏鴉隨即低頭喝水，逗趣畫面引發網友熱議。

河北新聞網報導，湯男回憶，當時他正在戶外運動，烏鴉先飛到單槓附近，還咬了他的右手一口。隨後，牠轉而圍著草地上一瓶半滿的礦泉水打轉，不斷用嘴啄瓶蓋，似乎想打開瓶子。

眼見男子沒有立即理解，烏鴉繼續以動作引導他注意地上的水瓶，還躺在旁邊扭來扭去，模樣像是在賣萌。湯男終於看懂牠的需求，他表示：「好像在乞求我要打開水瓶，我在旁邊直接把水瓶擰開了。」瓶蓋打開後，烏鴉便靠近瓶口，細細地喝起水來。

這段影片讓不少人想起課本中的經典寓言「烏鴉喝水」。故事裡的烏鴉靠著把石子投入瓶中，讓水位逐漸升高，最後成功喝到水；這次的烏鴉卻直接向人類求助，被網友戲稱是「進階版」，也有人笑說：「以前課本教牠扔石子，現在牠直接學會借力找人。」

野生動物保護人員指出，烏鴉是相當聰明的鳥類，認知能力可與靈長類動物相比。不過，這次行為究竟代表多高的智力，並沒有明確的年齡換算結論。動物可能透過長期觀察人類，逐漸學會利用環境與人類行為解決問題。這隻烏鴉不再執著於石子，而是嘗試尋求人類協助，也讓人看見野生動物靈活的學習與適應能力。

這一隻白頸烏鴉示意人類注意看地上的礦泉水。（視頻截圖）

這一隻白頸烏鴉終於喝到水了。（視頻截圖）