中國首部AI電影「三星堆」上映 片方：非一鍵生成
《三星堆：未來往事》成為中國首部公映的全AI電影，雖以AI生成畫面與聲音節省成本，仍歷經2年與大量人工調整，並帶動更多AI影視計劃。
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《三星堆：未來往事》成為中國首部公映的全AI電影，雖以AI生成畫面與聲音節省成本，仍歷經2年與大量人工調整，並帶動更多AI影視計劃。
中國首部取得公映許可的全人工智慧（AI）電影「三星堆：未來往事」23日正式登上院線。該片從製作歷時2年，期間AI軟體不斷換代，團隊曾多次重新製作畫面。據報導，AI製作最大優勢是成本降低。
綜合央視財經和濟南時報報導，「三星堆：未來往事」全長100分鐘，畫面全部由AI生成，部分聲音由AI生成，角色均為原創數位形象，內容用超寫實影像融合古蜀文明與未來科幻。
有觀眾表示，對片中萬箭齊發的畫面感到震撼，並認為畫面效果很好。
中國博納影視行政總裁、「三」片總製片人蔣德富說，以往千軍萬馬的大場面鏡頭，單鏡頭造價就要人民幣幾百萬元，還要遠赴海外製作，如今依靠AI技術就能輕鬆落地。而繼「三」片後，該公司已經啟動另一部AI影片「計劃外：廣寒行動」的製作計劃。
即使運用AI技術，但這部片並非「一鍵生成」。「三」片監製曲吉小江表示，影片僅製作環節前後便有近百人參與，成本達到人民幣千萬元級。隨著生成模型不斷更新，團隊曾多次重新製作畫面，人物穩定性、鏡頭連貫性以及適應大銀幕放映的畫面精度，仍需要大量人工調整。
除院線外，純AI生成劇集「後西遊記」也已經在中國播出，40分鐘單集畫面、人物演繹全部由AI完成。
「後西遊記」總導演李東珅認為，AI影視製作中，人的核心價值有兩點：一是提供想象力，提供世界觀。二是快速做取捨，在海量AI生成素材裡選出最優畫面。
「三星堆：未來往事」上映兩天，票房已突破人民幣50萬元。
因為它是中國首部取得公映許可、正式登上院線的全人工智慧電影，畫面幾乎全部由AI生成，且結合古蜀文明與未來科幻，成為AI影視落地的重要指標。 影片歷時2年製作，期間AI軟體不斷更新，團隊多次重做畫面；雖使用AI，仍有近百人參與，並需處理人物穩定性、鏡頭連貫性與大銀幕精度。 片方認為AI可大幅降低千萬元級的大場面成本，讓原本昂貴的鏡頭更易實現；目前公司已啟動新片計劃，顯示AI正推動影視製作模式持續擴張。
精華 FAQ
因為它是中國首部取得公映許可、正式登上院線的全人工智慧電影，畫面幾乎全部由AI生成，且結合古蜀文明與未來科幻，成為AI影視落地的重要指標。
影片歷時2年製作，期間AI軟體不斷更新，團隊多次重做畫面；雖使用AI，仍有近百人參與，並需處理人物穩定性、鏡頭連貫性與大銀幕精度。
片方認為AI可大幅降低千萬元級的大場面成本，讓原本昂貴的鏡頭更易實現；目前公司已啟動新片計劃，顯示AI正推動影視製作模式持續擴張。
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