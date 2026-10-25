「嘔吐會弄髒車」 南寧網約車將轉院乘客丟路邊 出事了

事發當天，楊某家屬在網上叫的網約車。（取材自南國早報）

AI摘要 文章摘要整理： 南寧一名重症肺炎男子在轉院途中被網約車司機丟在路邊，經120送醫後仍不治身亡；法院認定醫院無責，判司機與平台分別賠償。

南寧一名男子就診期間病情加重，家屬安排網約車 準備轉院，沒想到司機擔心患者嘔吐弄髒車輛，竟將病重男子及家屬中途丟在路邊。後來男子經120送醫搶救無效死亡，家屬將醫院、網約車平台及司機告上法庭，索賠96萬餘元（人民幣，下同，約14萬美元）。南寧市西鄉塘區人民法院近日作出一審判決，認定醫院無責，司機及平台分別賠償8000元、5000元。

南國早報報導，2025年8月13日，楊姓男子因發燒多日，伴隨頭暈、頭痛等症狀，在家人陪同下前往南寧市中醫醫院就診，初步懷疑為肺部感染。院方先後三次建議住院治療，但家屬均拒絕，堅持接受門診輸液，並簽署「拒絕或放棄醫學治療告知書」。

當日下午，楊男在輸液期間病情急轉直下，家屬原想求助就診醫院送至另一家醫院就診，未能如願，隨後透過網約車平台叫車，由司機覃某接單載客。

然而，車輛行駛不久，覃某擔心患者途中嘔吐、弄髒車輛，不顧家屬懇求，直接強行終止訂單，將楊男及家人棄置路邊。家屬隨後撥打120，楊男才由救護車送往廣西民族醫院搶救，但當晚9時許宣告死亡，死因為重症肺炎。

楊某的父親及妹妹因此提起訴訟，指控醫院拒絕收治及協助轉院、平台違規派單、司機中途甩客，多方行為延誤救治，要求三名被告連帶賠償共計96萬2094.9元。

法院認為，南寧市中醫醫院已多次建議患者住院，履行診療及風險告知義務，家屬拒絕住院後自行安排轉院，現有證據不足以證明院方存在過錯，因此不承擔賠償責任。

至於司機覃某，法院認定其無證營運，載送危重患者途中卻中途甩客，且未採取任何救助措施，主觀過錯明顯，其行為在一定程度上延誤救治，與死亡結果存在部分因果關係。平台營運公司未盡審核義務，向無證司機派單，也應承擔相應責任。

法院指出，家屬三次拒絕住院，患者危重時仍選擇普通網約車轉運，且未向司機告知病情危急，自身存在重大過錯；患者本身的疾病則是死亡的主要原因，依法應減輕侵權人的賠償責任。最終，一審判決覃某賠償8000元，順佳捷汽車租賃服務有限公司南寧分公司賠償5000元，其餘損失由原告自行承擔。