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LNG運輸船、商船需求火熱 中造船業爆單 排到2031年

記者賴錦宏／綜合報導
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在上海中船滬東中華造船廠，中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化...
在上海中船滬東中華造船廠，中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續收獲大批訂單。(取材自央視財經)

AI摘要

文章摘要整理：

中國前3季造船完工、接單與在手訂單全面成長，其中LNG運輸船與多類主流商船需求火熱，帶動造船業產能滿載、交期一路排到2031年。

中國工信部發布的3大造船指標中，今年前3季中國新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。有中企負責人表示，現在基本上可以做到每個月交付一艘貨艙容量17萬立方公尺的LNG（液化天然氣）運輸船，訂單最晚交期排到2031年。

中國工信部近日發布前3季全國船舶工業統計顯示，中國造船完工量、新接訂單量、在手訂單量3大指標持續領先全球。

數據顯示，2026年前3季，中國中國造船完工量5,805萬載重噸，年增50.7%；新接訂單量1億7,529萬載重噸，年增163.2%；截至9月底，在手訂單量3億9913萬載重噸，年增64.8%。前3季中國造船完工量、新接訂單量、在手訂單量分別占全球63.6%、81.8%及72.4%。

中國船舶工業協會副會長李彥慶表示，前3季新接訂單量、完工量和在手訂單量都是大幅度增長，交付速度非常快，有許多船型都是提前一個月、兩個月交付，體現製造業的規模優勢。

3大造船指標中，今年前3季新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。中船集團滬東中華造船廠，中國中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續獲得大批訂單。

中船集團滬東中華總經理助理、行銷部部長王佳穎表示，現在該公司基本上可以做到每個月交付一艘17萬立方公尺LNG運輸船，訂單最晚的交期已經排到2031年。該公司已經承接27.1萬立方公尺的全球最大LNG運輸船，有24艘在手訂單，今年首船已經開工，預計從2028年初開始中續交付。

除了液化天然氣運輸船，主流商船訂單同樣火熱。前3季，中國承接了144艘超大型原油運輸船訂單，占全球市場85.5%；萬櫃級以上貨櫃船新接94艘，占全球市場82.7%；伴隨中國國內汽車出口蓬勃發展，汽車運輸船訂單爆發，新接71艘，占全球市場97.2%，訂單量年增766%。

精華 FAQ

  • 最亮眼的是新接訂單量，年增163.2%。同時，完工量與在手訂單量也分別年增50.7%與64.8%，顯示中國造船業在接單、交付與後續能見度上都持續走強。

  • 滬東中華表示，目前已可做到每個月交付1艘17萬立方公尺LNG運輸船，且最晚交期已排到2031年；其27.1萬立方公尺全球最大LNG船型也已有24艘在手。

  • 超大型原油運輸船、萬櫃級以上貨櫃船與汽車運輸船都很熱。前3季中國接下144艘超大型油輪、94艘大型貨櫃船、71艘汽車船，其中汽車船訂單年增766%，占全球97.2%。

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