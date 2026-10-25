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傳Nvidia RTX 50系列顯卡將停產 深圳華強北一日一價

記者林宸誼／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

華強北傳出RTX 5090停產風聲後，RTX 50系列高階顯卡價格急漲，通路報價呈現「一日一價」；業者認為主因是產能轉向AI晶片，輝達則否認停產但坦承供應受限。

Nvidia輝達(另稱英偉達)消費級顯示卡部分型號的停產傳聞，正攪動中國深圳華強北電腦零配件市場。RTX 50系列高端消費級顯卡價格持續跳漲，通路報價「一日一價」，RTX 5090通路報價已飆升至人民幣6萬元。

華強北是全球最大的電子與硬體現貨批發市場。21世紀經濟報導，自9月起，深圳電腦零組件外貿數據明顯走高，華強北顯卡板塊率先異動，RTX50系列高階消費級顯卡價格持續跳漲，以高階消費級RTX 50系列為例，RTX 5090官方初始零售價約人民幣1.5萬元到1.6萬元，目前通路報價已飆升至人民幣5.5萬元到6萬元，漲幅高達2.4至3倍之多；RTX 5080初始售價約人民幣8,000元，現已漲至人民幣1.7萬元。

在華強北從業16年的金碩利電腦經理熊容容說：「半個月前RTX 5080通路價約人民幣1.2萬元，短期就上漲了人民幣4,000元到5,000元；RTX 5090先前約人民幣3萬元，現在直接攀升到人民幣5萬元級別。」

流通量最大的走貨主力機種同樣漲幅顯著。根據熊容容介紹，RTX 5060先前價格約人民幣2,300元，現已上漲至3,600元以上。市場傳聞RTX 5090停產不再供貨，RTX 5080承接其需求缺口，價格快速拉升。她表示：「RTX 5080在9月初拿貨價約人民幣1.1萬元，目前通路報價已經到人民幣1.6萬元了。」

與顯示卡的劇烈波動相比，其他品類走勢分化明顯：硬碟、CPU價格整體平穩，波動很小；記憶體自9月至10月價格反而小幅下行。

為何此輪顯示卡價格暴漲，多位商家表示，根源在於晶片產能的重新分配。華強電子世界恆耀電腦工作人員分析，「漲價的核心原因在於輝達晶片產能優先向AI算力卡生產傾斜，消費級顯示卡晶片產能被壓縮，供給不足支撐價格持續走高。」。

需要注意的是，市場流傳的「RTX 5090停產」目前仍屬傳聞，輝達方面已公開否認停產、確認持續出貨，但承認供應鏈產能受限。這正是「傳聞未坐實、價格先起飛」的預期邏輯。

精華 FAQ

  • 主要原因是市場傳聞RTX 5090停產，帶動買氣提前湧入；同時輝達晶片產能優先轉向AI算力卡，消費級顯卡供給偏緊，讓RTX 50系列通路報價快速上揚。

  • RTX 5090官方初始價約1.5萬到1.6萬元，通路已漲到5.5萬到6萬元；RTX 5080則從約8,000元漲至1.7萬元，部分拿貨價也明顯墊高。

  • 輝達已公開否認RTX 5090停產，表示仍會持續出貨，但也承認供應鏈產能受限。這使市場在傳聞未完全坐實前，就先因預期心理推高價格。

輝達 NVIDIA

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