他的行情分析害學員慘賠？經濟學家任澤平帳號被封
中國經濟學家任澤平微信公眾號因違規遭封禁，先前又因投資者指控其行情分析害人爆倉受關注，相關爭議再度引發討論。
AI摘要
文章摘要整理：
中國經濟學家任澤平微信公眾號因違規遭封禁，先前又因投資者指控其行情分析害人爆倉受關注，相關爭議再度引發討論。
中國經濟學家任澤平的微信公眾帳號因違規被禁止關注。有中國網友指出，任澤平的公眾號23日還有更新，但已無法搜索到也無法關注，影片號則仍可關注。
據香港信報報導，，今年7月，中國有投資者控訴，加入任澤平開設的付費會員群組，聽信任澤平關於「科技牛還在」等行情的判斷後，滿倉、加融資，重倉買入中國多支儲存晶片股，結果爆倉，虧損逾千萬元人民幣。
任澤平其後曾發表聲明，稱其課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。聲明指出，該學員加入「澤平宏觀VIP群30」會員時間只有短短一兩周。而且該會員在2024年就已開通兩融(融資融券)帳戶，此前也有自主長期加槓桿投資的經歷；該學員事後也承認「課程沒有明確說過看好哪支股票或建議買入」，是該學員自行配置標的和加槓桿。
這不是任澤平相關社交媒體帳號首次受限。公開報導顯示，他的微博帳號、微信公眾號等社媒帳號在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。
根據公開資料，任澤平現任中國民營經濟研究會副會長。他曾是官方智庫學者，在國務院發展研究中心擔任過宏觀經濟研究部研究室副主任，2014年5月辭職下海後，在國泰君安、方正證券等中國券商任職。2017年，任澤平加盟恆大集團，擔任首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，直到2021年3月。此後，又先後擔任東吳證券首席經濟學家、中原銀行首席經濟學家。
這次被禁止關注的是任澤平的微信公眾帳號，外界發現其公眾號雖在23日仍有更新，之後卻已無法搜尋與關注，但影片號仍可正常關注。 今年7月有投資者稱，加入任澤平付費會員群後，因相信「科技牛還在」等判斷而滿倉、加融資，重倉買入多檔儲存晶片股，最後爆倉，虧損逾千萬元人民幣。 任澤平聲明表示課程只聚焦宏觀分析，不涉及個股推薦或具體操作；且該學員只加入會員1到2周，早已開通兩融並有加槓桿經驗，事後也承認是自行選股與加槓桿。
精華 FAQ
這次被禁止關注的是任澤平的微信公眾帳號，外界發現其公眾號雖在23日仍有更新，之後卻已無法搜尋與關注，但影片號仍可正常關注。
今年7月有投資者稱，加入任澤平付費會員群後，因相信「科技牛還在」等判斷而滿倉、加融資，重倉買入多檔儲存晶片股，最後爆倉，虧損逾千萬元人民幣。
任澤平聲明表示課程只聚焦宏觀分析，不涉及個股推薦或具體操作；且該學員只加入會員1到2周，早已開通兩融並有加槓桿經驗，事後也承認是自行選股與加槓桿。
上一則
美防長：中國資助孔子學院「死灰復燃」 威脅國安
下一則