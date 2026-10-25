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北京市政協前主席魏小東落馬 扯出神祕女富豪

中國新聞組╱北京25日電
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北京市政協前主席魏小東(右)落馬，傳出與河南女企業家馮琪雅(左)關係密切。(取材...
北京市政協前主席魏小東(右)落馬，傳出與河南女企業家馮琪雅(左)關係密切。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

魏小東今年6月落馬後，被指與河南女企業家馮琪雅關係密切，兩人從河南到北京的交往與商業合作引發外界關注，但目前尚無公開證據證實兩案直接相關。

北京市政協前主席魏小東今年6月任內落馬，近日再傳出與河南女企業家馮琪雅關係密切。財新網報導指，魏小東在河南鶴壁任職期間與馮琪雅相識，返回北京後，馮的企業版圖也擴展至北京，並參與多項重點工程。不過，財新刊出相關報導後，已將文章刪除，原因尚不明。

綜合財新網、明報報導，馮琪雅出生於1974年，曾創辦美巢裝飾、聆海建築裝飾等企業，業務涵蓋建築裝飾及房地產，也是第13屆、第14屆全國人大代表。她早年在河南創業，並在鶴壁經營企業。資料顯示，2012年，聆海建裝投資22億元在當地興建工業園。

1961年出生的魏小東長期在政府人事部門工作，2010年轉赴河南任職，先後擔任洛陽市委副書記、鶴壁市長及市委書記、商丘市委書記等職。他曾多次前往聆海建裝考察。2015年，時任河南省委常委、鄭州市委書記吳天君率團參觀相關企業，魏小東與馮琪雅也陪同出席。吳天君後來同樣落馬。

2016年，魏小東返回北京工作，翌年擔任北京市委常委、組織部部長，之後出任北京市政協主席。財新報導指出，馮琪雅也在北京成立棋森集團，繼續經營建築裝飾、園林綠化等業務，並參與城市副中心劇院、國家會議中心二期等項目施工。

報導引述知情人士稱，魏小東經常帶馮琪雅出席各種場合，並向外界介紹她為「馮老師」。2025年底，馮琪雅及公司主要負責人已接受調查；約半年後，魏小東於今年6月被中央紀委國家監委通報接受調查。兩案是否存在直接關聯，目前尚無公開證據證實。

此外，網路流傳的相關文章還提及，馮琪雅曾在英屬維京群島設立離岸公司，並被列入2021年公開的「潘朵拉文件」。相關資料稱，該公司用於投資美股，資產約200萬美元；但目前沒有證據顯示這筆資金涉及非法所得，不能僅憑離岸公司紀錄推定違法。

財新報導刊出後又遭刪除，引發外界關注。至於魏小東落馬的具體原因、馮琪雅所涉調查內容，以及兩人關係是否涉及利益輸送，仍有待官方進一步說明。

精華 FAQ

  • 報導稱魏小東在河南任職時認識馮琪雅，回到北京後兩人交往仍密切，馮的企業也進入北京並承攬重點工程，因此外界開始關注是否涉及官商關係。

  • 馮琪雅生於1974年，曾創辦美巢裝飾、聆海建築裝飾等公司，業務涵蓋建築裝飾與房地產，並曾任第13屆、第14屆全國人大代表。

  • 現階段只有媒體報導與知情人士說法，提到兩人互動頻繁及可能涉及調查，但沒有公開證據證實直接利益輸送，官方也尚未說明兩案是否相關。

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