「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

紐約工程師多佩爾特(左)為罹癌母親，專程赴中國購買標靶藥，在中美網友間引發熱議。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 美國工程師為腦轉移肺癌母親赴中國購藥，靠舒沃替尼控制病情，也凸顯中美新藥可近性差異與中國生技崛起。

美國版「我不是藥神」近日引發關注。紐約工程師多佩爾特（Max Doppelt）為罹患肺癌、癌細胞 已轉移至腦部的母親，專程赴中國購買中國藥企自主研發上市的抗癌標靶藥舒沃替尼。母親用藥後病情獲得控制。這個故事在中美網友間引發熱議。

觀察者網報導，多佩爾特的母親黛比是一名60多歲的珠寶商，2023年底確診帶有特定基因突變的非小細胞肺癌。接受化療、手術後，癌細胞於2024年底轉移至腦部，檢查發現有10個腦瘤。當時可用標靶藥副作用較大，或難以對付腦部病灶；她又不符合相關臨床試驗條件，治療一度陷入困境。

華盛頓郵報報導，多佩爾特後來得知，舒沃替尼可能適用於母親的罕見突變，但當時尚未在美國上市。醫師告訴他，這款藥已於2023年在中國獲准使用，並感嘆：「可惜你母親不是中國人，不然她就能在中國的藥店直接買藥了。」他隨即透過住在中國的熟人取得藥物，數月後更親自前往上海，花逾1萬美元購買26盒。

據報導，黛比已用藥約19個月，配合放射治療及調整劑量後，腦部病灶明顯受到控制。但轉移性癌症 仍可能產生抗藥性，藥物能控制病情多久，尚難確定。

美國食品藥物管理局（FDA ）於2025年7月加速批准舒沃替尼在美上市，但因鋪貨、保險給付及商業化流程等問題，患者仍長時間難以取得。直到10月22日，阿斯利康(AZ)宣布以「Zegfrovy」商品名在美國正式推出該藥。

多佩爾特表示，至少已有30名處境相似的美國患者赴中國尋藥。上述個案也反映中國生技研發地位上升。

報導指出，中國在全球早期藥物研發項目的占比，從2015年的8%升至2024年的32%；美國同期則由48%降至37%。在地緣政治審查可能增加之際，跨國藥廠與中國生技企業的合作仍持續推進。對患者而言，加快新療法的評估、核准與供應，才是能否及時取得治療的關鍵。