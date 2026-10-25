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更能打？宇樹機器人發布次日斷腿 網嘲「守護不了自己」

中國新聞組╱杭州25日電
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宇樹科技新款人形機器人H2-X才剛發布，就遭遇斷腿等尷尬事故。(取材自微信)
宇樹科技新款人形機器人H2-X才剛發布，就遭遇斷腿等尷尬事故。(取材自微信)

AI摘要

文章摘要整理：

宇樹科技新款人形機器人H2-X才發布1天就因側空翻失敗重摔斷腿，與宣傳中的強悍形象形成反差，外界也因此質疑其穩定性與實用性。

中國機器人廠商宇樹科技新款人形機器人H2-X，號稱「更能打，完全戰鬥導向」，但才剛發布就遭遇尷尬事故。這款主打強大力量與抗衝擊能力的機器人，22日在杭州活動現場表演側空翻時失去平衡，重摔後右側機械小腿當場脫落，與前一天宣傳片中踢凹汽車車門的強悍形象形成強烈反差，引發網友熱議。

綜合媒體報導，事故發生於「2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會」。現場影片顯示，一台白色人形機器人在黑色緩衝地墊上進行功夫動作演示，嘗試完成側空翻時未能控制好身體姿態，隨即失去平衡、側摔落地。畫面中，機器人膝關節附近疑似冒出火花，右側機械小腿則從關節連接處脫落，掉在一旁。

更令外界關注的是，發生事故的H2-X於21日才由宇樹科技正式發布。前一天的官方宣傳影片中，這款機器人展示多項高難度動作，包括短時間發力抬起汽車車頭、踢凹車門，以及從4米高台空翻後平穩落地，強調其力量與運動能力。

宇樹科技將H2-X定位為「功夫傳奇守護」機器人，主打耐衝擊及強大力量，目標應用場景包括安保防護與應急救援。然而，宣傳中展現的高難度動作與現場演示的意外形成落差，也讓外界重新關注人形機器人的穩定性與實際應用能力。

不少網友對事故畫面開起玩笑，有人調侃：「守護機器人連自己都沒守護住。」相關評論反映出，機器人展示力量與完成高難度動作固然吸睛，但若要真正投入安保、救援等工作，能否在不同環境下保持穩定、可靠運作，同樣是重要考驗。

值得注意的是，事故發生後的次日，宇樹科技股價卻逆勢上揚並漲停，市場表現與網路上的質疑形成反差。截至目前，宇樹科技尚未就此次演示事故發布公開說明，機械小腿脫落的具體原因，以及是否涉及零件損壞或動作控制問題，仍有待進一步釐清。

宇樹科技新款人形機器人H2-X，21日發布時展示多項高難度動作，包括短時間發力抬...
宇樹科技新款人形機器人H2-X，21日發布時展示多項高難度動作，包括短時間發力抬起汽車車頭、踢凹車門。(取材自微信)

精華 FAQ

  • 事故發生於杭州舉辦的「2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會」現場。影片顯示，機器人在黑色緩衝墊上做功夫動作時，嘗試側空翻卻失去平衡，最後側摔並脫落小腿。

  • 宇樹科技把H2-X定位為「更能打、完全戰鬥導向」的機器人，主打強大力量、耐衝擊能力與功夫動作，並宣稱可用於安保防護、應急救援等需要高穩定性的場景。

  • 事故畫面在網路上引發大量嘲諷，但宇樹科技股價卻在次日逆勢漲停。至目前為止，公司尚未公開說明事故原因，小腿脫落究竟是零件損壞或控制問題仍待釐清。

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