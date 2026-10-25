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「戴兩個洗澡的浴花」谷愛凌見蘇州書記 造型不莊重？

中國新聞組／北京25日電
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谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波，造型引發熱議。(取材自蘇報融媒)
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波，造型引發熱議。(取材自蘇報融媒)

AI摘要

文章摘要整理：

谷愛凌在蘇州會見市委書記並承諾推介城市，卻因穿迪奧高定花飾造型引發網友熱議，隨後她重遊蘇州買旗袍又再度掀起討論。

蘇州市委書記范波近日會見自由式滑雪冠軍谷愛凌，希望她發揮自身影響力幫助蘇州更好地推廣普及冰雪運動。會面談話內容及照片經媒體發布後，衝上了微博熱搜，網友紛紛歪樓，討論起回谷愛凌當天的造型。谷愛凌當天穿著迪奧（Dior）2026春夏高定白色禮服，搭配粉色大繡球花耳飾，有網友讚她豔而不俗，有網友則吐槽像戴了兩朵洗澡浴花，不夠莊重；也有網友緩頰，稱谷愛凌是從時尚秀場直接過去會面的，不用太苛責。

谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

據蘇州日報報導，江蘇省委副書記、蘇州市委書記范波23日會見谷愛凌，范波稱讚谷愛凌為青年樹立了榜樣，同時積極參與公益事業，主動擔當社會責任，所展現的精神與蘇州的城市特質十分契合。希望谷愛凌發揮影響力，幫助蘇州更好推廣冰雪運動，激勵更多青少年綻放青春光芒。

谷愛凌在會見時說，蘇州是人文底蘊深厚、充滿現代活力的美麗城市，她將積極推介，讓更多人特別是年輕人了解和感受蘇州的美麗。

不過消息經媒體披露後，許多網友把焦點放在谷愛凌的穿著上。據報導，谷愛凌是奢侈品牌迪奧的全球品牌大使，谷愛凌會見范波時就穿著該品牌的2026春夏高級訂製白色短裙，頭戴兩個粉色繡球花飾、腳穿粉色花朵綁帶高跟鞋。

有網友認為，谷愛凌的這身造型中西合璧、豔而不俗；但也有網友認為，以秀場造型出席與地方官員的正式會晤，不得體、過於跳脫更有失莊重。

有網友調侃「這是頭上的花掉下來了嗎」、「還以為戴了兩個洗澡的浴花」、「耳邊兩朵大花，意思是把耳朵堵起來，不想聽書記說話嗎」，也有網民覺得「人家從秀場直接來的，衣服都沒來得及換，而且這是迪奧高定，有什麼問題」、「何必用體制內標準看待呢？幹嘛一見領導就必須正裝嚴肅的，都是平等的，得體不違背良俗即可」。

官媒北京日報旗下新媒體「長安街知事」曾轉載蘇州日報報導，但報導不久後消失，疑被刪除。

10月24日上午，不少遊客在蘇州博物館巧遇谷愛凌，她身穿在蘇州新買有著手繪垂柳飛燕紋樣的淺豆青色無袖旗袍，參觀蘇州博物館，隨後相關話題「谷愛凌十年後重遊蘇州買旗袍」引發熱議。

討論焦點集中在她12歲時在蘇州買下人生第一件旗袍，多年後仍能穿著，體型幾乎未變；也有網友認為傳統旗袍應有袖更顯端莊。

據報導，谷愛凌23日晚上出席了Vogue活動時曾表示，自己十年前來過蘇州買了件旗袍，穿了十年，「這次終於有機會重新買一條」。

谷愛凌穿著迪奧高定白色禮服，搭配粉色大繡球花耳飾。（取材自微博）
谷愛凌穿著迪奧高定白色禮服，搭配粉色大繡球花耳飾。（取材自微博）

谷愛凌24日穿在蘇州新買的旗袍參觀蘇州博物館。(取材自微博)
谷愛凌24日穿在蘇州新買的旗袍參觀蘇州博物館。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她先是會見蘇州市委書記范波，對方希望她利用影響力幫助推廣冰雪運動；媒體發布會面內容與照片後，焦點卻迅速轉向她的穿搭與造型爭議。

  • 因她穿著迪奧2026春夏高定白色禮服，搭配粉色大花耳飾與高跟鞋，有人認為豔而不俗、時尚亮眼；也有人覺得像浴花，出席正式會面不夠莊重。

  • 她在蘇州博物館被巧遇時穿著新買的淺豆青色無袖旗袍，並提到10年前來蘇州買過人生第一件旗袍；外界因此聚焦她身材維持與傳統穿搭是否端莊。

谷愛凌 微博

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