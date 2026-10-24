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「沒留活路」… 男登四川小貢嘎雪山 救命口糧被拿光 鞋遭換走

中國新聞組／北京24日電
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廖先生的鞋放在石頭上晾曬，卻被人換走。（取材自揚子晚報）
廖先生的鞋放在石頭上晾曬，卻被人換走。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

廖先生攀登四川小貢嘎雪山期間，將食物與裝備藏在C1營地後遭人取走，連晾曬的登山鞋也被換成小1碼的舊鞋，引發他在網上尋人說明。

近日，登山愛好者廖先生與2名隊友攀登5928米四川小貢嘎雪山，因大雪導致登山鞋濕透漏水，遂於C1營地晾曬鞋子，並將裝有救急食物的背包藏在石頭後方。不料，數日後返回取包時，發現口糧全被拿走，晾曬的登山鞋也遭換走。廖先生怒喊「完全沒有給人留活路」，急發文尋人，希望對方聯繫，換回鞋子並說明情況。

據揚子晚報報導，廖先生這次在攀登途中遇上大雪，登山鞋濕透漏水，隔日抵達海拔約4800米的C1營地後，他將濕鞋放在石頭上晾曬，並換上高山靴。為減輕後續衝頂負擔，他將裝有部分食物及暫用不到的技術裝備的背包藏在石頭後方，以雨衣和積雪覆蓋，隨後與隊友前往C2營地。

廖先生攀登四川小貢嘎雪山，發生被「換鞋拿糧」的事情，十分氣憤。（取材自揚子晚報）
廖先生攀登四川小貢嘎雪山，發生被「換鞋拿糧」的事情，十分氣憤。（取材自揚子晚報）

第3天，3人成功登頂後，因天氣惡劣在山上休整一天。下撤時，突然起霧，眾人無法按原路返回，只能直接下撤至海拔約3900米的兩岔河營地，當天未能取回背包。

廖先生隔天獨自返回C1營地尋找背包，發現背包仍被合上，雨衣也覆蓋完好，但內部收納袋被扯出，3袋泡麵及1袋路餐全部不見。他晾曬在石頭上的登山鞋同樣失蹤，現場換成另一雙不同款式的鞋子。由於新鞋比他的腳小1碼，根本沒法穿。

據報導，廖先生清點背包後發現，裡面的85元現金及價值數百元的技術裝備均未被拿走，只有食物全部消失。他表示：「假如拿走一半也能理解，但他把食物全拿走了，完全沒有給前面進山的人留活路。」他指出，登山途中若在極端環境下失去食物，可能直接威脅生命安全。

廖先生還提到，下撤時，原本曾考慮前往C1營地取包，後來在隊友勸說下放棄。他表示，若當時堅持留在山上尋找背包，與隊友分散後才發現食物沒了，後果將難以預料。

至於遭換走的登山鞋，廖先生表示，鞋子購約799元人民幣，已穿了一年多，甚至修補過。他原以為不會有人會要一雙舊鞋，沒想到鞋子還是被穿走。

廖先生表示，登山圈確實有將多餘氣罐或食物放在顯眼處，供其他登山者取用的慣例，但不應翻找他人刻意藏起來的私人背包。目前，他已在社交平台發布相關貼文，尋找拿走食物並換走登山鞋的登山客，希望對方交代事情經過。

廖先生攀登四川小貢嘎雪山，發生被「換鞋拿糧」的事情，十分氣憤。（取材自揚子晚報）
廖先生攀登四川小貢嘎雪山，發生被「換鞋拿糧」的事情，十分氣憤。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 他把裝有救急食物的背包藏在C1營地石頭後方，返程時發現3袋泡麵和1袋路餐全被拿走，此外，晾曬的登山鞋也不見，原地換成另一雙不合腳的鞋。

  • 因為登山環境惡劣、補給有限，食物一旦被拿走可能直接影響生存。他認為拿走部分尚可理解，但對方把所有口糧清空，等於讓後續進山者失去應急保障。

  • 他已在社交平台發文尋人，希望拿走食物並換走鞋子的人主動聯繫，將鞋子換回，並說明當時為何翻找背包、拿走口糧，讓事情經過有個交代。

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