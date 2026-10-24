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轉移1.2萬人…無人機偵災 西藏那曲餘震500起恐釀山崩

中國新聞組╱北京24日電
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西藏那曲22日強震，23日無人機拍攝在巴青縣瑪如鄉扎若改村搭建的應急帳篷。(新華...
西藏那曲22日強震，23日無人機拍攝在巴青縣瑪如鄉扎若改村搭建的應急帳篷。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

西藏那曲巴青縣發生規模7.0強震，已造成16死、76傷且餘震逾500次；當局緊急調派無人機與大量人力救援，並轉移逾1.2萬人防範山崩。

西藏那曲市巴青縣22日晚間10時33分發生芮氏規模7.0強烈地震，震源深度僅10公里，為今年以來中國最大地震。截至目前，強震已造成16人死亡、76人受傷；主震發生後餘震不斷，截至23日中午已記錄到逾500次餘震，最大餘震達4.3級，恐造成山崩，當局已將國家地震災害應急響應提升至三級，並調派翼龍無人機深入災區執行偵察。

綜合媒體報導，災區震央位於拉薩東北約400公里的高山地區，強震引發山體落石與滑坡，導致國道317線部分路段一度受阻，青藏鐵路部分區段列車亦被扣停，目前公路經搶通已實施管制優先保障救援，鐵路也已採取限速恢復運行。

中共中央總書記習近平於震後做出指示，要求全力搜救與救治傷員，並強調災區地處高海拔且天氣寒冷，要密切監測震情與天氣變化，防止發生山崩、滾石等次生災害。

克服高海拔與低氣溫等現實挑戰，當地已投入超過5000人開展救援與安置，截至23日15時，當地已逐村逐戶完成3輪搜尋，重災區瑪如鄉扎若改村等18個安置點已搭建完畢，其餘安置點正在搭建中，已轉移群眾1萬2489人，首批救援物資也已到位。

據應急管理部消息，國家綜合性消防救援隊伍共調派350名救援人員、83輛車輛出動，當局同時調派翼龍無人機前往災區偵察，以協助掌握受災情況。

許多網友紛紛留言表達哀悼與祈福，「災區海拔近5000公尺，深夜溫度極低，願傷亡不再增加，搜救人員注意安全」、「看到地震引發山體滑坡的畫面太揪心了，希望災民都能平安度過寒夜」。

地震專家指出，本次強震屬於青藏高原「羌塘地塊」的拉張型破裂能量釋放，未來數日仍可能頻繁發生餘震。由於青藏高原地質活動頻繁，加上高寒缺氧與嚴酷氣候，當局正全力克服惡劣環境搶修基礎設施，發放抗震救災物資，防止災情進一步擴大。

10月23日，消防救援人員搜尋被困民眾。(中新社)
10月23日，消防救援人員搜尋被困民眾。(中新社)

精華 FAQ

  • 地震發生於22日晚間，規模達7.0、震源深度僅10公里，已造成16人死亡、76人受傷；截至23日中午，餘震已超過500次，最大達4.3級。

  • 因災區位於高山地帶，強震引發落石與滑坡，且餘震頻繁，恐再釀山崩等次生災害；無人機可協助掌握災情、確認道路與受困區域，提升救援效率。

  • 當地已投入超過5000人救援，逐村逐戶完成3輪搜尋，並搭建18個安置點；截至23日15時，已轉移群眾1萬2489人，首批救援物資也已送達。

地震 無人機

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