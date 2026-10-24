我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

中國平板拖車也玩內卷 卸完貨秒成變形金剛 顛覆運輸界認知

記者陳言喬／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機...
中國平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

中國出現可折疊的平板拖車，卸貨後能縮短車身並提升靈活度，兼具省過路費、省油與降低空駛成本等優勢，成為特種運輸的新話題。

都說中國各行各業都內卷，現在卷到卡車上了，近來中國的重型運輸卡車也玩起折疊，就像折疊刀一樣，空車時可以把後半部分的車台整個折起來縮短車身，甚至以此方式可以重疊運輸一輛甚至兩輛卡車。

這種折疊半掛車（平板拖車）的核心原理是，卸完貨後，通過液壓機械結構把後半部分的平台向上折疊。拖拽長度瞬間縮短一半，後部尾載負擔直接清零，讓整車的轉彎半徑也縮小了一半。

根據汽車專業網站介紹，此舉有多種好處，第一是節省高速公路過路費，六軸長拖車瞬間變兩軸車，可省下不少費用（但部分省市可能有不同認定）；第二是省油，車身縮短後可降低風阻和輪胎磨損；第三是有利運輸公司的調度，空車可一次背兩輛拖車，減少空駛率，降低運輸成本。‌‌

第四是更機動與安全，普通幹線走高速、進大型物流園，沒有問題，但若是施工項目、或者經常要進山區鄉道、臨時工地的山區窄路，長軸拖車就得時刻提防後輪會不會掃到路肩甚至跌落懸崖。

這種可折疊的卡車目前主要出現在重型特種車隊與場景，還有是那些頻繁轉運空車的物流調度公司。對全球運輸業來說，中國的科技又將是一次革命性的創新。 

多國的平板拖車為了減少輪胎磨損，通常會在卸完貨無負載後，將部分後輪升起騰空，但像中國這種直接把後半段平台整個折起來的「變形金剛」卡車似未見過。

中國平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機...
中國平板拖車最近有一項創新功能，空車時後軸平台可收起折疊，減少風阻省油且轉彎更機動。(視頻截圖)

中國平板拖車最近有一項創新功能，後軸平台可收起折疊，甚至因此可同時運上兩輛折疊後...
中國平板拖車最近有一項創新功能，後軸平台可收起折疊，甚至因此可同時運上兩輛折疊後的拖車，方便調度。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 其核心是液壓機械結構，卸完貨後可將後半段平台向上折起，讓拖拽長度瞬間縮短，後部負載也隨之清零，因此整車更容易轉彎與穿越狹窄路段。

  • 文章列出多項好處，包括可能節省高速過路費、降低油耗與輪胎磨損，還能讓物流公司空車一次背運更多拖車，減少空駛率並壓低整體運輸成本。

  • 它主要出現在重型特種車隊與頻繁轉運空車的物流公司，也適合山區窄路與臨時工地等場景；相較於只升起後輪的做法，它是直接把後半段平台整體折起。

上一則

替杜特蒂家族助威？遼寧艦出現在菲律賓蘇祿海

下一則

浙江女發現行蹤常被同事精準掌握 翻看監控發現了貓膩

延伸閱讀

虎口脫險

虎口脫險
紐約街頭驚見車輪上的貧民窟「破碎夢想大道」成社區噩夢

紐約街頭驚見車輪上的貧民窟「破碎夢想大道」成社區噩夢
我開過的車

我開過的車
日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半

日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷