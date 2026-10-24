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「武林外傳」24小時直播 年輕人封電子羽絨：再累都能被治癒

中國新聞組╱北京24日電
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經典情景喜劇「武林外傳」，近期在Bilibili、YouTube與YY直播等多個平台成為熱門的24小時馬拉松輪播劇。(取材自北京日報)

AI摘要

文章摘要整理：

《武林外傳》在Bilibili、YouTube等平台掀起24小時輪播熱潮，年輕人把它當作「電子羽絨服」，透過接台詞與二創在熟悉劇情中尋求安定與治癒。

經典情境喜劇「武林外傳」，近期在Bilibili、YouTube與YY直播等多個平台成為熱門的24小時馬拉松輪播劇，不分晝夜陪伴廣大觀眾。隨著天氣轉涼，這部老劇被年輕人形象地稱為「電子羽絨服」，大家紛紛將其作為生活背景音或精神避風港，在直播間裡興致盎然地「接台詞」，並分享關於劇集的一切，以溫暖彼此。

根據北京日報報導，在各大直播間與社群平台上，「接台詞」已成為「腐竹」（「武林外傳」粉絲名）們的默契日常，不論是遇到直播間卡頓，還是熱點新聞如連鎖速食店更換飲料品牌、演員離婚聲明等事件，網友都能精準引用劇中經典台詞進行幽默串接；甚至劉歡去世後，網友們也溫馨接上老白與掌櫃哼唱其作品《不能這樣活》的歌詞，在熟悉對白中咀嚼與消化生活的酸甜苦辣。

對於「電子羽絨服」現象，許多粉絲與網友紛紛留言表示，「天一冷就想掛著武林外傳，聽著熟悉的聲音心裡特別踏實」、「同福客棧就像是時間停駐的避風港，現實生活再累，進去坐坐就能被治癒」；也有網友發揮創意留言「現在不只接台詞，還跟《甄嬛傳》、《潛伏》無縫接軌二創，簡直是快樂源泉」。

除「武林外傳」，「老友記」、「甄嬛傳」等經典老劇也常被觀眾當成「電子羽絨服」；在熟悉的敘事框架下，觀眾能獲得極大的安全感與安定感。劇中最受粉絲喜愛的第42回「打地鋪講故事」溫馨畫面，甚至被製作成毛毯等周邊商品，在寒冷秋冬實質地包裹著粉絲。

報導指出，這部劇之所以成為長盛不衰的文化現象，在於劇中角色皆是平凡而受挫的趕路人，如喪夫的掌櫃、擔驚受怕的老白、背負巨債的小郭等。網友們在評論區透過角色的故事互相寬慰，無論是面對考試失敗、離職或是人生內耗，都能從中獲得力量，正如佟湘玉的經典台詞「幻境再美終是夢，珍惜眼前始為真」，讓同福客棧持續成為大眾共同的精神避難所。

精華 FAQ

  • 因為它像羽絨服一樣能帶來溫暖與包覆感，熟悉的角色、台詞和節奏讓觀眾在疲憊或焦慮時迅速放鬆，獲得心理上的安全感與治癒感。

  • 文章提到它在Bilibili、YouTube與YY直播等平台進行24小時馬拉松輪播，觀眾可隨時進入直播間觀看，並在評論區與聊天室互動接台詞。

  • 因為老劇提供穩定熟悉的敘事框架，角色多是平凡又受挫的人，觀眾能在他們的故事裡找到共鳴與安慰，進而紓解考試失敗、離職或內耗等壓力。

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