「我造了會飛的滑板」爆火 湖北00後親自操控駁假飛

宋興現場操作，回應「會飛滑板」假飛爭議。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北00後創作者宋興宇為回應飛行滑板「假飛」與AI合成質疑，親自示範起飛、懸停與長距離飛行，並透露設備由自身操控、目標是實現童年夢想。

00後部落客宋興宇（「神奇阿宇」）因發布「我造了一塊會飛的滑板」影片走紅後，遭受「假飛」與「視訊AI合成」等質疑。為回應爭議，宋興宇22日在記者見證下，於湖北宜昌一家工廠內親自操控飛行滑板完成起飛、懸停、轉彎及廠房外長距離飛行展示，以實際行動現場打破假飛傳聞，並希望網友能理性、客觀看待這一產品。

根據極目新聞報導，針對網路上的技術疑問與遙控傳言，宋興宇表示「這是非常離譜的謠言」。他說明該設備以自身70公斤體重設計，搭載10個馬達，總推力達300公斤，目前續航約16分鐘，操控核心完全依靠人體身體姿態與手部油門，飛控晶片不參與飛行控制，絕無地面遙控。他強調，該滑板屬於極限運動裝備，類似翼裝飛行，需要體力與專業訓練，並非大眾消費級產品。

飛行實測與回應曝光後，許多網友紛紛留言表達支持，「能把小時候的幻想變成現實太酷了，用實力打臉質疑者」、「這才是真正的硬核創新，支持有夢想的年輕人」；也有部分網友提出質疑與建議，「這類極限飛行裝備危險性高，安全措施一定要做好」、「沒有專業訓練一般人根本玩不轉，還是要理性看待」。

談及研發初衷，宋興宇透露小學看電影「蜘蛛人3」時，被綠魔二代的飛行滑板深深吸引，長大後獲得贊助，便決定實現童年夢想。他坦言，設備電池與馬達為採購成品，部分結構件由自己設計並透過3D列印與數控加工製作，並非什麼特別了不起的技術發明，自己僅是一個追尋心目中理想作品的人。

影片爆火後，宋興宇坦言最大的意外是電話與私訊被填滿，各種資本、媒體及家鄉領導紛紛找上門。他透露，自己向專程探望的家鄉領導提出想建立包含800公尺跑道、機庫、實驗大樓及水上飛機碼頭的「科學冒險基地」，獲對方全力支持並回應，「你想在家鄉做什麼，我們都支持」，為他未來的研發規畫提供強大後盾。

宋興現場操作，回應「會飛滑板」假飛爭議。（取材自極目新聞）

00後部落客宋興回應「我造了一塊會飛的滑板」假飛爭議。（取材自極目新聞）