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吐槽「老登不懂年輕人」翻車 小鵬00後產品經理道歉

中國新聞組／北京24日電
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因「老登」一詞翻車，小鵬汽車產品經理道歉。(取材自每日經濟新聞)
因「老登」一詞翻車，小鵬汽車產品經理道歉。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

小鵬MONA產品經理在發布會上以「老登」調侃設計惹議後公開道歉，雖原意想凸顯年輕化，卻因言詞失當引發品牌形象爭議。

小鵬汽車旗下品牌小鵬MONA的00後產品經理「恩塔Etta」，22日在社群平台發布影片，為多日前在MONA L05預售發布會上多次使用「老登」一詞所引發的爭議公開致歉。這場本意在於強化「年輕化」標籤的發布會，因公開吐槽汽車設計「太老登了」等言論引發貶低群體與品牌形象的質疑，最終出面道歉收場。

每日經濟新聞報導，爭議發生於15日的小鵬MONA L05預售發布會，小鵬集團董事長何小鵬因身在巴黎而透過連線將舞台交給團隊。

據了解，MONA產品團隊中有54%為「95後」、39%為「00後」。登台講解的恩塔Etta開口即拋出「老登怎麼會懂年輕人想要什麼」，並吐槽老闆偏好的木紋與鍍鉻設計「太老登了」、呼籲拒絕「登味審美」，相關影片切片隨後在網路大範圍傳播並引發抗議。

恩塔Etta在道歉影片中解釋，該詞是團隊內部用來吐槽汽車設計固化思維的玩笑用語，本意並非針對年齡。不過，部分用戶質疑其試圖透過貶低群體達成目的，亦有評論直指相關傳播策略反而讓品牌與「老登」產生關聯。

報導指出，風波發生之際正值新車預售節點，起售價16.98萬元的MONA L05預計於10月29日上市；而MONA系列上市兩年來累計交付已突破35萬輛，月均交付逾1.4萬輛。

業內分析指出，面向公眾的溝通仍需守住對不同用戶群體的基本尊重，如何在「敢說」與「會說」之間取得平衡，考驗著品牌管理者的智慧。

精華 FAQ

  • 起因是MONA L05預售發布會上，產品經理多次使用「老登」一詞，並以此批評老闆偏好的木紋、鍍鉻設計，相關片段迅速擴散後引發網路爭議。

  • 恩塔Etta在道歉影片中表示，這是團隊內部用來吐槽汽車設計固化思維的玩笑話，本意並不是針對年齡或特定群體，但外界仍質疑其表達方式不妥。

  • 爭議發生在MONA L05預售階段，該車起售價16.98萬元，預計10月29日上市；在品牌衝刺年輕化與銷售節點上，這次翻車也放大了公關風險。

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