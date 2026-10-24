身披「旭日旗」上歷史課 涉事中國留學生遭莫斯科大學開除

中國留學生在課堂上披旭日旗。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 莫斯科國立大學一名中國留學生在歷史課披掛旭日旗，引發同學制止、校方調查與開除處分，事件也在中俄留學生群體與網路上掀起強烈爭議。

俄羅斯 莫斯科國立大學（莫大）歷史系課堂上，日前發生一名留學生 " rel="154511">中國留學生 身披日本軍國主義象徵「旭日旗」的惡劣事件，引發強烈憤慨。消息人士透露，校方已正式下達對涉事學生的開除文件，但考量相關隱私法律規定將不對外公開。

根據台州交通廣播與觀察者網報導，還原事發經過，該涉事學生不僅在歷史系課堂上當眾身披旭日旗，遭幾位中國同學第一時間挺身制止時，竟還用日語辱罵並推搡同學；事後又以「促進中日文化交流、從事歷史研究」等理由自我辯解，引發進一步爭議。對此，莫大歷史系中國留學生隨即發起聯名請願，莫斯科大學中國學生學者聯誼會亦啟動調查程序，並通報中國駐俄使館教育處，呼籲學生理性表達愛國、保護自身安全。

這起事件在網路上掀起輿論撻伐，許多網友紛紛留言讚賞挺身而出的留學生，「歷史底線不可違背，感謝在場同學第一時間挺身而出維護尊嚴」、「軍國主義符號是對人類良知的冒犯，支持校方開除處理」；也有網友提出訴求留言表示「光暗地開除不夠，校方應該透過官網公開說明前因後果，讓俄羅斯社會了解事實真相」。

針對目前的處罰方案，莫大歷史系李同學表示，相關處罰已基本回應華人學生的訴求，但仍希望校方能透過官方網站或社群媒體等公開管道說明事件性質與處理結果，讓俄羅斯社會了解完整真實經過；另一位崔同學則希望透過集體發聲，讓外界明白個別不當行為絕不代表廣大在俄中國留學生的立場。

評論員鈞正平對此事件特別發文強調，旭日旗係日本軍國主義發動侵略戰爭、帶來深重災難的標誌性符號，為軍國主義張目無論身處何地皆令人不齒。文章同時肯定現場留學生明辨是非、捍衛正義的舉動，並引用莫大學聯通報警惕全體留學生「歷史有尺，底線不可違背」，呼籲海外學子時刻扛起捍衛歷史與尊嚴的青年責任。