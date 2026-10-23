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紅果短劇防用戶沉迷 新增休息、睡眠提醒 取消「看劇賺金幣」

中國新聞組／北京24日電
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紅果短劇上線「休息提醒」和「睡眠提醒」機制，看劇超過一定時長或深夜時段，可能會刷...
紅果短劇上線「休息提醒」和「睡眠提醒」機制，看劇超過一定時長或深夜時段，可能會刷到。（取材自封面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

紅果短劇因沉迷爭議推出休息與睡眠提醒，並計畫分階段下線「看劇賺金幣」機制，藉此降低任務負擔、回歸內容本身，同時推動受眾與創作端走向精品化。

中國最大短劇平台「紅果短劇」沉迷問題近期集中爆發，不少網友甚至自嘲「電子鴉片」，引發爭議。繼今年底將終結持續近三年的「看劇賺金幣」模式，紅果短劇近日再推新制，新增「休息提醒」和「睡眠提醒」兩項機制，用戶看劇超過一定時長，或在深夜時段打開紅果短劇，會刷到熟悉的短劇角色對著鏡頭提醒用戶放下手機休息的視頻。

編輯推薦

據封面新聞報導， 紅果短劇上線「休息提醒」和「睡眠提醒」兩項機制。「休息提醒」在用戶看劇超過一定時長後觸發，在劇集播放頁，屏幕上方會出現「是時候休息下啦」的提示；在推薦頁，用戶則會刷到一條提醒視頻。「睡眠提醒」則面向深夜時段仍在看劇的用戶。

值得一提的是，就在10月21日，紅果短劇官方帳號發布公告，計畫分階段下線金幣功能：預計自2026年11月1日起不再向新用戶提供金幣功能，2026年12月底前全面下線，用戶已獲得的金幣和現金餘額權益不受影響，平台將留出兌換和提現窗口。金幣是用戶完成簽到、瀏覽短劇、開寶箱、參與補貼任務後的獎勵。

有知情人士透露，紅果短劇下線金幣功能主要考慮是「防沉迷」，「用戶的使用動機、內容偏好和服務訴求並不相同，不同群體畫像存在差異。對不以獎勵為主要目的的用戶，下線金幣可減少用戶任務負擔感，讓注意力回到故事。」

據新京報報導，紅果短劇「看劇賺金幣」三年下線，進入「篩人」期，轉向精細化、重收益、主打優質內容的下半場發展。互聯網產業分析師張書樂認為，金幣流失的用戶只是被利誘留下的用戶，並不是紅果短劇需要的受眾，利誘的任務是刺激網民進入並最終轉換成短劇愛好者，因此即使有少部分用戶流失，也只是讓用戶畫像更加純粹。

他表示，紅果短劇上，短劇製作者的新手期已經到期，在海量內容積澱下，受眾畫像的提純可能會直接刺激創作者入局真正的精品競賽，打破同質化、套路化的現有短劇瓶頸。「畢竟短劇也是執行二八定律，要獲得更多收益就必須足夠『二』」。

紅果短劇運營負責人隋奕菲在首屆短劇產業大會上表示，用戶的觀看邏輯正從「刷到什麼看什麼」進化為「認人、認廠牌、認系列」的主動追隨。

精華 FAQ

  • 主要是回應外界對用戶沉迷的爭議，透過在觀看過久或深夜使用時提醒休息，降低長時間刷劇的成癮風險，讓用戶把注意力重新放回內容本身。

  • 官方公告顯示，預計自2026年11月1日起不再向新用戶提供金幣功能，並在2026年12月底前全面下線；已獲得金幣與現金餘額仍可兌換與提現。

  • 分析認為，取消金幣可剔除主要為獎勵而來的低黏著用戶，讓平台受眾更純粹，並促使創作者投入真正的精品競賽，改善同質化與套路化問題。

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