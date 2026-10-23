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拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？

中國新聞組╱北京24日電
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湖南一名大學生拿上課用的骨骼標本玩弄擺拍，引發爭議。（取材自大象新聞）
湖南一名大學生拿上課用的骨骼標本玩弄擺拍，引發爭議。（取材自大象新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

湖南長沙一名2026級大一新生因將大體老師頭骨標本戴眼鏡擺拍並上傳朋友圈，引發舉報、醫界譴責與網路撻伐，也再度掀起對醫學倫理教育的反思。

湖南長沙一名2026級大一新生，近日因在微信朋友圈發布多條把「大體老師」頭骨標本戴上眼鏡娛樂化擺拍照，遭高中同學舉報。舉報者馮同學陳述，該新生10月14日兩次發布照片，還配文「有學問的大體老師」，馮同學認為此舉極不尊重遺體捐獻者，已向校方發送舉報信要求處理，截至發稿校方尚未回應。

根據大象新聞報導，長沙民政職業技術學院一名大一新生被舉報發布「大體老師」頭骨標本照片，還將其戴上眼鏡並手握頭骨配文，「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」。此事隨即在醫學界與網路上引發劇烈震動，多位醫師公開出面發聲譴責。

廣西一位醫師無奈吐槽，「新入學的醫學生能不能尊重一下大體老師，怎麼還發到網上」；重慶一位醫師坦言，「太燒心了」；湖北一位醫師更痛批，「這種人根本不配當醫生，以前讀書時碰到這種學生，老師會直接怒斥攆出教室」。更有黑龍江等地的醫學生透露，許多醫學院對此設有嚴格紀律，甚至有學生曾因不尊重大體老師遭留級處分。

事件曝光後在網路上掀起輿論撻伐，「學醫先學德，大體老師以無言身軀托舉醫學希望，豈容拿來娛樂化擺拍」、「標本不是玩具，這種博眼球的行為真的太欠缺基本敬畏心」；更有網友憂心留言表示「接二連三出現這種糟心事，真的會寒了捐獻者的心，以後誰還敢捐獻遺體？」

事實上，類似惡搞大體老師的爭議近年屢見不鮮。2024年10月，內蒙古某醫科大學幾名學生曾在解剖課堂上手舉頭骨比剪刀手合影，並配文「醫學生無所畏懼」引發網民圍攻，校方隨後緊急回應並加強人文教育；2020年11月亦有百萬粉絲網紅偷溜進大連醫科大學解剖館拍短影音，最終在校方擬發律師函下架致歉。

「大體老師」係醫學界對遺體捐獻者的尊稱。解剖課堂明確禁止隨意拍照傳播以保護捐獻者隱私，而此類頻頻發生的惡搞事件，不僅違背醫學倫理與課堂紀律，更嚴重打擊公眾的遺體捐獻意願，引發社會對醫學生職業道德教育的深切反思。

精華 FAQ

  • 他把大體老師頭骨標本戴上眼鏡、手握頭骨拍照，還以娛樂化文字發到微信朋友圈。由於行為明顯欠缺敬畏，被認為是在消費遺體捐獻者，因此迅速引爆爭議。

  • 醫師與網友普遍認為，此舉不尊重遺體捐獻者，也違反醫學生應有的倫理與紀律。有人直言這種人不配當醫生，並擔心反覆出現的惡搞行為會寒了捐獻者的心。

  • 因為大體老師是醫學教育的重要基礎，若標本和遺體被娛樂化對待，會損害公眾對醫學生的信任，也可能降低遺體捐獻意願，進而影響未來醫學教育與研究。

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