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浙工業大學大二生自學開發AI網站 一人公司營收破60萬

中國新聞組／北京23日電
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大二學生王益慶獨自一人創立了一家公司。(視頻截圖)
大二學生王益慶獨自一人創立了一家公司。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江工大大二生王益慶靠自學開發AI視頻生成網站，一人完成創業並迅速吸引用戶與營收，但背後也承擔開發、客服與成本壓力。

浙江杭州工業大學計算機專業的王益慶是大二學生，他獨自創立公司，通過自學開發AI視頻生成網站，從開發到完成備案，前後僅用了兩個月時間。產品上線後，迅速吸引2萬名用戶，營收突破60萬元人民幣(約8萬4000美元)，並獲得上海一家電影公司的合作機會，對方計畫將他的工具用於明年暑期檔的電影製作。王益慶表示，旁人只看到「幸運」，沒看到他被罵哭還得改。

綜合快樂廣播、自媒體「小魚兒會飛了」報導，王益慶創業的起點，是發現短劇創作者難以找到價格合理的AI視頻工具，市面上的相關服務普遍每秒收費1元，他自行優化開源模型，將生成成本降至每秒5分至8分人民幣，希望以較低價格滿足創作者需求。

他的網站還支持一鍵發布至150多個國家和地區，海外播放也有變現機會，每1000次播放可獲得5至8元收益。除了累積2萬名用戶，王益慶也獲得上海一家電影公司合作，對方計畫將相關工具用於明年暑期檔電影製作。

不過，這項成果並非一次成功。王益慶表示，這個網站只是他成功的項目之一，先前失敗的嘗試超過十次。一人公司也意味著開發、營運、客服及客戶對接都得由他負責。他曾因客戶批評而委屈落淚，卻仍須依照意見修改程式碼、調整功能，經常忙到凌晨2、3點。

相關報導提醒，營收不等於淨利潤，AI生成服務還須持續支出算力、伺服器及頻寬等成本。

精華 FAQ

  • 他就讀浙江杭州工業大學計算機專業，因發現短劇創作者缺乏平價AI視頻工具而自學開發網站，從產品設計到完成備案僅花2個月。

  • 網站上線後迅速累積2萬名用戶，營收突破60萬元人民幣，並獲得上海一家電影公司的合作機會，準備用於明年暑期檔電影製作。

  • 報導指出營收不等於淨利潤，AI生成服務仍需持續支付算力、伺服器與頻寬成本，而且一人公司還得自行處理開發、營運、客服與客戶對接。

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