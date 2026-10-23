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「藥死你們」…河口湖又出事 中國網紅亂噴不明液體 日網怒了

中國新聞組／北京23日電
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中國網紅張澳背著藍色噴霧器，在日本富士山河口湖周邊朝草叢噴灑不明液體，還高喊「藥...
中國網紅張澳背著藍色噴霧器，在日本富士山河口湖周邊朝草叢噴灑不明液體，還高喊「藥死你這些雜草」，影片曝光後引發日本網友不滿。（截自視頻）

AI摘要

文章摘要整理：

中國網紅在日本富士河口湖町拍片噴灑不明液體並喊話除草，引發日網質疑與警方關注，當事人雖稱只是純水，仍因過往毒樹案而掀起爭議。

日本富士山河口湖周邊再掀爭議！一名中國網紅日前背著藍色噴霧器，對著山梨縣富士河口湖町的草叢大範圍噴灑不明液體，還高喊「藥死你這些雜草」，聲稱是替日本人除草、做好事不留名。影片曝光後引發日本網友強烈不滿，憂心除草劑可能汙染湖水及周邊生態，要求警方介入調查。當事人事後則澄清，噴霧器裡裝的是純水。

據港媒《新Monday》報導，中國搞笑博主張澳16日上傳影片，拍攝地點位於富士河口湖町景點「留守岩」附近。他在影片中抱怨當地政府放任雜草叢生，隨後拿出自稱從家裡背來的藍色噴藥機，朝草地大範圍噴灑，並嗆聲要「藥死」雜草。

他還在影片中批評「小日本很懶，到處都是雜草」，甚至將富士山稱為「東京的富士山」，遭日本網友嘲諷連地理位置都搞錯。

影片21日在日本社群平台流傳後，許多網友在X上標記日本警察廳及山梨縣知事，要求當局調查，有人怒批「這是恐攻吧」。由於河口湖是富士山世界文化遺產的構成資產之一，網友擔心若噴灑的是除草劑，恐對湖水及周邊生態造成影響，也有人質疑相關行為是否涉及文化財保護法規。

面對外界批評，張澳在留言區澄清，噴霧器內裝的是純水，拍攝目的只是製造影片效果。截至報導刊出時，日本警方、山梨縣及富士河口湖町均未公開回應。

此次事件也讓日本民眾聯想到去年河口湖發生的毒樹案。經營當地「雲之上富士酒店」的53歲中國男子郭亞川，因不滿對面土地的樹木遮擋飯店眺望富士山的視線，找人擅自砍除其他公司的23棵樹，並在樹根灌入除草劑。

甲府地方法院2025年8月18日依毀損器物罪，判處郭亞川有期徒刑1年、緩刑3年。受害方當時認為刑罰過輕。由於曾發生類似事件，這次網紅在河口湖周邊拍攝噴灑不明液體的影片，也因此引發日本社會高度關注。

精華 FAQ

  • 他背著藍色噴霧器對草叢大範圍噴灑不明液體，還高喊要「藥死」雜草，並自稱是替日本人除草拍片做效果，因此引起日本民眾強烈反感。

  • 因為拍攝地點靠近富士山世界文化遺產相關區域，網友擔心若真是除草劑，可能汙染湖水與破壞生態，也有人質疑行為涉及文化財保護問題。

  • 因為去年曾有中國男子為了視野而擅自砍樹並灌入除草劑，最後被判刑；這次又出現河口湖周邊噴灑不明液體的影片，讓外界更加敏感。

日本 富士山

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