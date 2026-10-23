「診斷盲猜」、「博士不臨床」真人秀實習生遭舉報 校方回應

實習生李子祺自稱發了10篇SCI，參加過技術最難、風險最大的4級手術。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《令人心動的offer8》醫學實習內容因李子祺言論與履歷引發爭議，校方回應稱其表述失當並已完成臨床輪轉，節目專業性也遭網友質疑。

職場真人秀節目《令人心動的offer8》近日回歸醫學賽道，福建醫科大學神經外科博士生李子祺在節目中的言論及履歷引發關注。「博士期間不上臨床」、「診斷靠盲猜」等內容，讓不少觀眾質疑節目對醫學領域不夠嚴謹，也有觀眾表示已對相關內容舉報。

據第一財經、觀察者網報導，節目中，李子祺被塑造成表現突出的實習生，並自稱發表過10篇SCI論文，參與過技術難度高、風險較大的4級手術。然而，在臨床考核環節，他表示「寫病歷只是套路，一天就能學會」，並提及「博士期間不上臨床」。此外，他在讀片考核時說出「盲猜是顱咽管瘤」，隨後被老師提醒，診斷不能依靠盲猜。相關片段播出後，引發網友討論，亦有網友質疑其學術誠信。

據報導，福建醫科大學工作人員回應稱，校方已對相關情況進行核查。「博士期間不上臨床」的說法，是李子祺表達不當造成的誤解，該生已完成18個月臨床輪轉。校方紀委工作人員同日表示，目前暫未收到有關李子祺學術造假的舉報。

節目中，其他實習生的表現亦受到討論。其中，一名實習生表示可以替患者「墊付」費用，引發醫療自媒體及網友關注。有觀眾認為，此類情節可能未能充分呈現實際醫療場景中的複雜情況，亦有人質疑節目部分內容可能造成公眾對醫療工作的誤解。

據中國青年報報導，網友還指出節目中不專業的表現，批評「參與四級手術」的表述被人為拔高、誤導；可以幫患者「墊錢」的說法也被評論。此外，節目中選手的最好成績是一分鐘打26個手術方結，但一般一分鐘30個才是及格線。

三甲醫院醫生許超在微博談及李子祺的相關言論時，以比喻說明醫療圈對「參與過四級手術」這一說法的理解。他表示：「在臨床上醫學生說自己參與過四級手術，在醫療圈裡人看來，就跟說我是『2008年感動中國特別獎獲得者』差不多，我確實參與了，也確實獲獎了。」

李子祺之前曾在微博回應節目中的選座片段，寫道：「當時初見面選座位那一幕我的真實OS：害，參與過四級手術，那拉鈎封皮也算參與過嘛。」

《令人心動的offer 8》綜藝海報。（取材自微博）