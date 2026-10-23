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100天零違章中1噸汽油大獎 可加27次 長沙女子：不敢相信

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伍女士拿到價值1噸汽油的油卡。(取材自微博)
伍女士拿到價值1噸汽油的油卡。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

長沙女車主伍女士因參加文明交通百日挑戰賽，維持100天零違章後抽中1噸汽油大獎，接獲通知與送卡上門時都難以置信。

湖南長沙一名女車主參加交通安全挑戰賽，連續100天零違章，竟幸運抽中1噸汽油大獎，相當於一般家用車加滿油約27次。她接到中獎電話時難以置信，直到工作人員親自將油卡送上門，才確定自己真的中了大獎，直呼：「這麼多年終於中了一次大獎。」

綜合九派新聞等報導，這名幸運車主伍女士參加的是長沙第十一屆「文明交通我行動」百日挑戰賽。她表示，今年7月4日滑短影音時，偶然看到活動資訊，得知只要在100天內保持零違章紀錄，就有機會抽中1噸汽油，於是抱著試試看的心態上網報名。

挑戰賽從7月10日持續至10月17日，為期100天，參加對象為湘A牌照機動車及非機動車的登記所有人。報名資料會匯入長沙交警資料庫，追蹤參賽者在挑戰期間的交通行為。

只要100天內沒有不文明交通行為，即可完成挑戰，獲得電子完賽證書，並取得抽獎資格。

10月22日上午，伍女士突然接到主辦單位電話，通知她抽中最大獎。她回憶：「當時我不太相信，覺得不可能中大獎。」

直到當天中午，幾名工作人員親自登門，將價值1噸汽油的油卡送到她手中，她才真正相信自己成為幸運得主。

伍女士透露，自己考駕照時並不順利，考了好幾次才通過，但取得駕照至今已有7年，違章次數一直很少。她平時開車以安全為主，不會刻意開快車，因此完成100天零違章挑戰並不困難。

主辦單位金鷹955電台表示，本屆挑戰賽共送出2噸汽油，除了伍女士抽中個人組大獎，另有社區組隊獲獎。

以一般家用車50公升油箱估算，1噸汽油約可加滿27次，對車主而言相當實用。

伍女士原本只是抱著參與活動的心態報名，沒想到多年來養成的安全駕駛習慣，竟讓她意外抱回1噸汽油大獎。

伍女士連續100天沒有違章紀錄，竟幸運抽中1噸汽油大獎。(取材自微博)
伍女士連續100天沒有違章紀錄，竟幸運抽中1噸汽油大獎。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她參加的是長沙第11屆「文明交通我行動」百日挑戰賽，只要在100天內保持零違章、無不文明交通行為，就能取得抽獎資格，最後幸運抽中最大獎。

  • 依報導估算，1噸汽油約可讓一般50公升油箱的家用車加滿約27次，對日常用車來說非常實用，也讓這份獎品顯得格外有吸引力。

  • 她是在10月22日接到主辦方電話才得知中獎，當下覺得不太可能；直到工作人員中午親自把1噸汽油油卡送到家中，她才確認自己真的成為得主。

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