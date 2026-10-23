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今年前三季 北京服務機器人產量年增1.7倍

中國新聞組╱北京23日電
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今年前三季度北京服務機器人產量同比增長1.7倍。圖為今年2月北京的「機器人大世界...
今年前三季度北京服務機器人產量同比增長1.7倍。圖為今年2月北京的「機器人大世界」展示中心展出的人形機器人「天工」。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

北京前三季度工業、服務業與消費表現穩健，高端製造與資訊服務成為主要增長引擎，服務機器人等產品產量大幅攀升。

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊21日發布數據顯示，今年前三季度，北京服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別同比（下同）增長1.7倍、47.6%、36.8%和20.5%。

中新社報導，北京工業生產較快增長，高端製造動能強勁。前三季度，北京規模以上工業增加值按可比價格計算增長5.4%，比上半年提高2個百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長40.9%，其中集成電路領域增長1.3倍，消費電子領域增長12.5%。

前三季度，北京規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長22.1%和16.2%（兩者有交叉）。規模以上工業實現出口交貨值1677.7億元（人民幣，下同），增長5.4%，其中醫藥製造業、汽車製造業分別增長24.3%和10.8%。

北京服務業蓄能升級，優勢行業繼續支撐。前三季度，北京第三產業增加值按不變價格計算，增長5.6%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值9981.1億元，增長8.4%，人工智能加速迭代，算力、存儲服務需求旺盛，集成電路設計、信息處理和存儲服務、互聯網數據服務增長較快。

北京市場消費總體平穩，服務性消費增勢較好。前三季度，北京市場總消費額增長2.3%，比上半年提高0.6個百分點。其中，服務性消費額在信息、交通、體育等領域帶動下增長4.3%；實現社會消費品零售總額9738.7億元，下降0.7%，降幅比上半年收窄1.5個百分點。

精華 FAQ

  • 服務機器人產量年增1.7倍最突出，工業機器人增長47.6%，伺服器增長36.8%，集成電路增長20.5%，顯示北京高端製造與電子資訊產業持續擴張。

  • 前三季度，北京規模以上工業增加值增長5.4%，比上半年提高2個百分點；高技術製造業增加值增長22.1%，工業戰略性新興產業增加值增長16.2%，動能相當強勁。

  • 第三產業增加值增長5.6%，其中資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業增長8.4%；市場總消費額增長2.3%，服務性消費增長4.3%，但社零總額仍下降0.7%。

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