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北京野生動物園開放抓毛毛蟲 有趣又保護生態

記者陳湘瑾╱北京23日電
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文章摘要整理：

北京野生動物園在十一連假推出抓捕美國白蛾幼蟲活動，將外來入侵蟲害化為親子參與的生態防治遊戲，吸引大批民眾響應並擴散到公園社區。

十一連假期間，北京野生動物園湧入不少人潮，除了觀賞動物的遊客之外，還出現一群舉止有別於其他民眾的人，他們戴著手套，一手拿著塑膠盒，一手拿著塑膠夾子，沿著園區的馬路邊行走，不時彎下腰，將路上的小東西撿起來。仔細一看，竟是一隻隻毛毛蟲。

北京野生動物園於9月27日發布公告，邀請入園遊客在園區內尋找並捕捉外來入侵物種美國白蛾幼蟲。

美國白蛾在中國屬於外來入侵物種，幼蟲會成群啃食樹葉，嚴重時還可能將樹木葉片吃光。專家表示，因雨水較多、去年暖冬等原因，美國白蛾的數量在2026年正進入新一輪「大量發生期」。

園方介紹，活動現場會由專業人員先進行科普說明，參賽遊客攜帶園方提供的工具來搜尋美國白蛾幼蟲，並依當日捕捉到的重量計算成績。成績最佳的前三名參加者，能獲得動物園的門票作為獎勵。

10月初實際走訪北京野生動物園，參加活動的民眾分享，「數量很多，其實還滿好撿的」；一名帶著孩子參加活動的家長則表示，這項活動能讓孩子實際參與生態保護，是很好的體驗。

據園方統計，截至10月6日，累計已有2620人參與，共捕捉約53.5公斤的美國白蛾幼蟲，數量超過35萬隻。

實際上，北京野生動物園的蟲害問題，此前已經引發不少遊客的抱怨。有遊客在社群媒體上表示，園區內到處都是毛毛蟲，一邊走路還會一邊遇到有毛毛蟲掉到身上。

8月17日，北京衛視就曾發出提醒，可以使用殺蟲劑、蒼蠅拍等工具滅殺幼蟲；9月中旬，北京市園林綠化資源保護中心再次發出倡議，邀請廣大市民透參與群防群控。

北京野生動物園的活動也吸引各方響應，北京龍潭中湖公園隨後發起類似活動，也有家長在社區中引導小朋友自發尋找幼蟲。

從最初讓遊客避之唯恐不及的毛毛蟲，到如今有人主動四處尋找，北京野生動物園將民眾容易無感的生態防治，包裝成一場人人都能參與的遊戲。當抓蟲活動進一步從動物園走進公園、社區，一場因蟲害而起的防治行動，也意外成為今年北京秋天特殊的城市風景。

精華 FAQ

  • 園方是要動員民眾一起清除外來入侵物種美國白蛾幼蟲，因為牠們會大量啃食樹葉，嚴重時甚至能把樹木葉片吃光，影響園區生態。

  • 活動先由專業人員進行科普說明，再提供手套、塑膠盒與夾子，讓遊客搜尋幼蟲，並依當日捕捉重量計分，前三名可獲得動物園門票。

  • 截至10月6日，已有2620人參與，累計捕捉約53.5公斤、超過35萬隻幼蟲；此做法也帶動北京其他公園與社區跟進，形成群防群控。

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