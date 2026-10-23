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除了整理房間…姚明：機器人打球會假動作？王興興：會預判動作

中國新聞組／北京23日電
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在浙江杭州機器人學校，機器人正練習叠衣服。 （中新社）
在浙江杭州機器人學校，機器人正練習叠衣服。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

王興興在杭州活動中表示，機器人整理房間與自進化系統有望加速落地，並展示GPT-6於宇樹G1的多項測試；同時他與姚明討論機器人籃球的預判與反應能力。

宇樹科技創始人王興興昨表示，最快今年年底或明年，就能實現機器人整理房間。他並展示團隊將GPT-6部署在宇樹G1機器人上測試，完成繪畫中清洗畫筆、五子棋和象棋對弈、全自主陌生室內場景導航等任務。王興興並和中國籃球名宿姚明跨界對話，姚明問機器人打籃球能不能做假動作，王興興風趣回應稱，它確實會預判對面的動作，但未來需要限定一下預判次數，不然比賽會不好打。

據財經雜誌報導，王興興昨出席在杭州召開合作伙伴生態大會時表示，希望今年年底或明年，用戶只要對宇樹機器人說「幫我整理一下房間」，機器人就能夠實現。王興興預判，快則一年，慢則三年，「大模型將擊穿物理AI（人工智能）」。

王興興還展示了團隊部署ChatGPT-6在宇樹G1機器人上的測試進展，稱團隊只是部署，寫好提示詞，零訓練，沒有寫一行代碼和複雜程序。他認為，目前以GPT-6的能力，已解決了部分機器人規畫或導航任務。

王興興提到，目前尚未解決的問題在物理交互環節，真正物理接觸上的成功率和細節操作還需要進一步提升。他舉例，拿起一枚象棋大小的物體簡單，但裝配更精細的零部件依然有難度。現在的多模態大模型對接觸問題的誤差修正能力相對比較弱，在部署真機後，會出現輸入輸出的對齊誤差。

王興興表示，他希望自進化系統可以讓AI自行搜論文、寫代碼、做訓練，甚至自行完成真機測試。隨著正向循環的建立，機器人模型和算法的迭代會更快，不必再完全依賴人工調整。隨著大模型能力的提升，自進化系統的能力也會相應提升。

王興興並與姚明展開跨界對話，姚明提出的「機器人打籃球能不能做假動作」問題引發廣泛關注。

王興興回應稱，隨著機器人和AI模型能力提高，機器人對對手動作的預判會愈來愈強，甚至可以「預判對方的預判」。不過他坦言，現階段不少機器人動作更接近條件反射，複雜預判相對有限。他還風趣地表示，「沒準規則上就要限定一下你的預判次數，預判次數太多，可能比賽都不好打了。」

姚明並以「碰落杯子能否及時接住」為例提問，王興興回應稱，手眼協調在機器人領域同樣重要，對於一些需要快速反應的情況，機器人沒有太多時間進行複雜判斷。王興興拿體育行業培養人才作類比，認為競技體育裡天賦決定起點、長期投入決定上限，做機器人也一樣。

王興興與姚明對談。(取材自澎湃新聞)
王興興與姚明對談。(取材自澎湃新聞)

精華 FAQ

  • 他表示，最快今年年底或明年，用戶只要對宇樹機器人說「幫我整理一下房間」，機器人就可能完成。他認為大模型有機會在1到3年內擊穿物理AI。

  • 王興興稱團隊只是做部署和提示詞設定，沒有寫複雜程式或進行訓練，便完成繪畫清洗畫筆、五子棋與象棋對弈，以及陌生室內場景的全自主導航等任務。

  • 姚明問機器人能否做假動作，王興興回應機器人會預判對方動作，甚至可能預判預判，但現階段仍偏條件反射。他也提到手眼協調與快速反應仍是難題。

王興興

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