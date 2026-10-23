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蘋果iPhone Duo開賣 黃牛通宵排隊 博主：微信等App不適配螢幕

中國新聞組╱北京23日電
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寧波Costco店外22日中午已有排隊人龍，多人帶備摺椅被鋪等，準備通宵輪候。（...
寧波Costco店外22日中午已有排隊人龍，多人帶備摺椅被鋪等，準備通宵輪候。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone Duo開賣後在中國多地掀起黃牛搶購潮，但微信等App適配不足也引發熱議，官方與開發者正加速推進更新。

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於23日正式開售，上海、深圳及南京等多地門市出現黃牛通宵排隊搶購現象。商家預估，首批現貨溢價高達2000至3000元人民幣。然而，在熱銷的同時，知名科技博主「影視颶風」與「老師好我叫何同學」於測評中指出，微信、QQ等熱門軟體尚未完成摺疊螢幕適配，畫面只能居中顯示或拉伸，導致螢幕四周留有巨大黑邊，引發廣泛討論。

綜合媒體報導，「iPhoneDuo微信不適配」議題登上熱搜榜首，微信官方回應表示，正積極推進對蘋果可摺疊設備的適配，將盡快推出相關更新並持續優化體驗，但尚無準確時間表；QQ則表示已推出適配版本。蘋果客服澄清，目前情況屬於第三方測試內容，建議以官方資訊為準。央視財經報導指出，iPhone Duo的開發者套件10月初才對外公開，多數開發者需等拿到實機後才能真正開展適配工作，全面完成適配仍需時間。

iPhone Duo的搶購熱潮與適配風波在網路上引發熱烈討論，不少網友紛紛調侃，「幾萬塊買的手機，打開微信居然兩邊全是黑邊，簡直是黑邊手機」、「黃牛加價幾千塊搶購，結果連基礎的軟體都沒適配好，真的太諷刺了」；也有網友理性留言表示，「摺疊螢幕剛發售本來就需要生態適配過程，沒必要過度黑化」。

市場搶購狀況十分激烈，目前蘋果中國直營店已無法下單，僅限完成線上預購者到店提貨。南京與上海等地Costco門市因傳出將提供數十部現貨，前晚便有數十名黃牛冒著寒冷通宵排隊等待派籌。黃牛透露，每人限購一部且須當場開機激活，搶到現貨可賺取1000元以上，未激活現貨溢價更為高昂。授權經銷商則預估，價格約在兩、三個月後才會回落至原價。

iPhone Duo作為蘋果首款摺疊螢幕手機，獨特的螢幕尺寸與交互方式對軟體生態帶來全新考驗。雖然目前大量第三方應用程式僅進行簡單拉伸或留白，但隨著實機交貨與開發者套件普及，各大應用開發商已加速升級腳步，市場也高度關注後續軟體生態的完善進度。

精華 FAQ

  • 蘋果中國多地門市出現黃牛通宵排隊搶貨，南京、上海等地甚至有數十人提前守候。由於直營店已難現場下單，現貨成為炒作焦點，搶購情況十分激烈。

  • 知名科技博主測評指出，微信、QQ等熱門App尚未完成摺疊螢幕適配，畫面會居中顯示或被拉伸，四周留下明顯黑邊，因此在網路上引發大量討論。

  • 微信官方表示正積極推進對蘋果可摺疊設備的適配，會盡快推出更新，但尚無準確時間表；QQ則稱已推出適配版本，央視財經也指出全面完成仍需時間。

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