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漂亮概念秀…特斯拉飛天車受關注 官媒：中車企不怕比拚

中國新聞組╱北京23日電
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特斯拉跑車Roadste藉內建的火箭推進器能騰空翻轉和短暫懸空，人民日報評論指「...
特斯拉跑車Roadste藉內建的火箭推進器能騰空翻轉和短暫懸空，人民日報評論指「像概念秀」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

特斯拉發布採火箭推進器的飛天Roadster後在中國引發討論，人民日報則認為其偏向概念秀，並強調中國車企在多項技術上仍具競爭力。

電動車廠特斯拉Tesla）日前發布採用火箭推進器的跑車Roadster，在中國網路備受關注，有人擔心中國在全球汽車產業競爭中正失去優勢。人民日報發表評論文章，指「比起一款能日常開的車，它更像一場漂亮的概念秀」，表示開放的中國汽車產業，從來不懼同台比拚。

特斯拉日前發布一款重新設計過、採用火箭推進器的跑車Roadster。發布會期間，跑車先衝上一座彎曲坡道，隨後騰空翻轉，藉內建的火箭推進器向前平穩落地；之後更利用推進器越過若干展示車輛，騰空翻轉和短暫懸空後著陸。該款跑車預計2028年開始量產。

特斯拉的飛天跑車在中國網路引發熱議，有些人擔心中國在全球汽車產業競爭中正失去優勢，有些人則認為特斯拉的飛天跑車只不過是高級玩具而已。

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蔚來汽車董事長李斌在微博發文表示：「太厲害了！這個我們真沒有」，並為特斯拉點讚。小鵬汽車集團董事長何小鵬在微博發文表示，「非常酷的另外一種形態飛行汽車」，能否落地還要看飛行安全、飛行參數（例如續航）等具體指標。

人民日報21日發表評論文章表示，對於特斯拉的飛天跑車，有人驚呼「我們被甩開了」；也有人嗤之以鼻，稱其不過是「蹦高的大號玩具」。

文章表示，特斯拉這次「飛行」，靠的是冷氣推進系統等實現短時騰空、空中翻轉，確實炫酷。但是法規、場景、安全認證還是未知數；「又有多少人願意坐在兩個大壓縮罐前開車，恐怕也得打個問號」。目前，官方給出2028年的量產預期，「但比起一款能日常開的車，它更像一場漂亮的概念秀」。

文章又表示，中國汽車卻是一套系統性的硬功夫，看速度，有比亞迪；看充電，有寧德時代；看智慧駕駛，有華為、理想等。在飛行領域，小鵬在之前便推出分體式飛行汽車「陸地航母」，截至今年4月超前預訂訂單已超7000台。

文章表示，開放的中國汽車產業，從來不懼同台比拚。從汽車大國邁向汽車強國，需要的不是樣樣都贏，而是懷有一種包容平視的心態，創造一種引領帶動的格局。特斯拉這場發布會之後，李斌、何小鵬主動點讚、理性探討，正是行業該有的姿態。

精華 FAQ

  • 這款重新設計的Roadster採用火箭推進器，能在展示中衝坡、騰空翻轉並短暫懸空著陸，因此被視為極具話題性的飛天跑車。

  • 文章認為它雖然炫酷，但仍面臨法規、使用場景與安全認證等未知數，且量產預期要到2028年，因此更像展示創意的概念產品，而非可日常使用的車。

  • 官媒強調中國汽車產業有系統性硬功夫，並指出李斌、何小鵬等人以點讚和理性討論回應，展現開放心態，也顯示中車企並不畏懼與特斯拉同台比拚。

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