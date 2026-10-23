「錢包請等等」小程序勸人別亂花錢 30萬人讓網友管錢包

一款名為「錢包請等等」的小程序在社交平台爆火。（取材自微信）

AI摘要 文章摘要整理： 這款「勸人別花錢」小程序讓用戶匿名提交消費申請，由陌生網友投票審批，因能抑制雙11衝動消費而迅速走紅。

近日，一款名為「錢包請等等」的小程序在社交平台爆火，上線九小時用戶破萬，30餘萬人參與，累計37萬張審批單。憑藉「消費前先讓陌生人投票 審批」的「勸人別花錢」獨特機制，成為不少用戶約束衝動消費的新選擇。有分析指出，30萬用戶讓陌生人幫忙管錢包，反映出在經濟低迷的大環境下，年輕人正在用外部約束，把「想要」和「需要」徹底分清楚。

據界面新聞報導，一年一度的雙11大促已開啟，一款名為「真要買嗎」的「勸人別花錢」小程式意外走紅。在這款小程式中，使用者可以匿名提交消費申請，填寫消費金額、申請理由和替代方案，再由陌生網友投票決定「通過」或「駁回」。也就是說，買不買不再完全由個人一時衝動決定，而是把選擇權暫時交給旁觀者，讓消費決策多一道「外部審核」。

相較於熟人勸說，陌生人的建議往往更直接，沒有利益關聯，也不需要顧及情緒，網友更容易「對事不對人」地判斷一筆消費是否必要。對申請人而言，這種匿名投票少了一層人情壓力，也更容易被接受。尤其到了雙11，購物欲望集中釋放，大腦更難克制衝動，衝動消費的決策高峰通常集中在24小時內，多巴胺水平回落後，購買緊迫感會明顯減弱。小程式透過「審核」製造等待時間，更容易過濾掉「腦中一熱」的假性需求。

其中，有用戶在上面發了個帖子稱想購買個二手索尼相機，預算8000元（人民幣，下同），理由是老尼康單反該退休了，這條消費信息一共獲得七票通過和兩票駁回，通過的理由包括「相機是剛需，且二手性價比尚可」、「喜歡就買」；駁回理由則包括「猶豫就不買」，以及「舊的呢」。有人想花8000元自費換工作電腦，被網友一句「不能倒貼錢上班」駁回；有人想花2元買水，被勸去喝飲水機的水。

有分析指出，「錢包請等等」小程序，讓30萬用戶甘願把消費決策權交給陌生人投票，在於年輕人正在用外部約束對抗自己的衝動消費，把「想要」和「需要」徹底分清楚。用戶主要是18到24歲、經濟尚未完全獨立的年輕人，這種「雲勸退」模式用群體智慧給消費加了一道攔截閘口。