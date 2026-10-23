演員轉型入局抖音 雙11大促首日 賈乃亮帶貨單日破5.7億元

賈乃亮單日銷售額超5.7億，創3年來最高紀錄。（取材自快科技）

AI摘要 文章摘要整理： 賈乃亮在雙11首日於抖音直播帶貨突破5.7億元，憑高端美妝與長時段直播再創近3年新高，也凸顯明星帶貨已進入供應鏈與選品決勝階段。

每年雙11大促銷期間，明星主播的戰績皆備受關注。近日業界傳出戰報指出，遙望科技旗下明星主播賈乃亮在雙11大促首日，抖音 直播間單日銷售額突破5.7億元人民幣，創下其近三年來單日帶貨最高紀錄。

根據快科技報導，該場直播以國際大牌高端美妝為主打，雅詩蘭黛單品銷售額突破1.5億元，赫蓮娜黑繃帶單品更超過2億元，直播從早上9點左右一直持續到夜間，直播間峰值觀看人數達到700萬，現場還設置含蘋果18在內的福袋提升互動。

數據公布後，在網路上引發熱烈討論，不少網友紛紛感慨其帶貨盈利能力突出，「若按10%佣金估算，這一場的收入就已經比肩一線明星片酬了」、「同樣是明星轉型，為什麼賈乃亮能做到這麼強？」，也有網友保持理性提醒，「這只是業界自媒體戰報，最終權威數據仍以公司公告為準，況且GMV統計的是下單金額，後續還得扣除取消與退款」。

從演員轉型入局抖音直播的賈乃亮，早已擺脫早期明星「玩票」的印象。與短暫客串的明星不同，每逢大促期間，賈乃亮團隊基本採用長時段直播方案，搭配輪番上新節奏，品類涵蓋美妝護膚、奢品箱包、家居家電、戶外服飾及母嬰等，多品類協同拉動成交，成為其數據持續走高的關鍵。

回顧過往大促戰績，賈乃亮在2023年雙11帶貨總規模突破十多億元；2024年618單場銷售額達4.5億元，當月總銷售額突破7億元，且直播間退貨率僅3%，遠低於業界約20%的平均水平；2025年亦多次登頂平台帶貨榜單，接連拿下多場億級成交。

業界分析指出，賈乃亮能夠常年穩居頭部，反映出單純依靠明星流量紅利帶貨的時代已經結束。如今想要在存量競爭中站穩腳跟，穩定的供應鏈、嚴謹成熟的選品體系，以及持續穩定的直播投入，皆是不可或缺的核心要素。