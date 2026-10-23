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孟羽童曬合照 「一鍵召回」陪前老闆董明珠過72歲生日

中國新聞組╱北京23日電
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前格力董事長秘書孟羽童近日於社交平台發文，透露自己獲老闆董明珠「一鍵召回」返回珠...
前格力董事長秘書孟羽童近日於社交平台發文，透露自己獲老闆董明珠「一鍵召回」返回珠海，並分享多張合照陪同董明珠慶祝72歲生日。(取材自三言tech)

AI摘要

文章摘要整理：

孟羽童返珠海陪董明珠過72歲生日並曬照，引發外界熱議；兩人從離職交惡到逐步和解，也再度讓董明珠的人才觀與工作風格成焦點。

前格力董事長秘書孟羽童近日於社交平台發文，透露自己獲老闆董明珠「一鍵召回」返回珠海，並分享多張合照陪同董明珠慶祝72歲生日。孟羽童感性寫道「一切都是很熟悉溫馨的感覺」，並感謝董明珠在其迷茫時給予指引與關心。

另一方面，格力董事長董明珠近日以校長身分，出席珠海市格力技工學校「開學第一課」時，聊到有學生喊她「奶奶」讓她很不開心，強調自己還很年輕，衡量價值應看精神，並透露自己仍維持「三天跑四個省份、凌晨趕飛機」的高強度工作。

根據看看新聞報導，2021年，董明珠在綜藝節目中相中孟羽童，並稱要將其培養成「第二個董明珠」；2023年，孟羽童離職轉做自媒體，一度引來董明珠公開批評其「想著掙錢跟行屍走肉沒區別」，雙方關係一度陷入冰點。

直到2025年5月孟羽童曬出董明珠微信訊息，兩人隨後在直播間同框實現「世紀和解」；今年3月孟羽童上綜藝節目時也透露，自己與董明珠關係依然很好，去年線下見面四、五次，發海報給董總還能收到熱門表情包回覆。

這場慶生互動在網路上引發關注與熱議，部分網友祝福兩人破鏡重圓，「時間能沖淡很多東西，看得出關係確實變鬆弛了」；但也有網友抱持不同見解，留言調侃「雙十一快到了，這是一鍵開啟帶貨模式吧」、「隨時蹭董小姐保持新鮮感，果然還是網紅思維」。

董明珠親自擔任校長的珠海市格力技工學校，由格力電器創辦，首屆招收300名學生，主打「入校即入企，畢業就上崗」。董明珠在授課時提到，招生期間報名人數超8000人，格力人才需求極大，希望學生掌握專業技能與責任意識；她甚至在巡視時，發現一個橘子賣一塊五，當場表示要關掉學校小賣部，要求保障學生飯菜飽足與精氣神。

從昔日的「接班人」話題到離職風波，再到如今的慶生合照與和解，孟羽童與董明珠的互動持續吸引外界目光。而72歲的董明珠不僅在企業經營與人才培養上展現拚勁，也用實際行動詮釋自己「目標明確就全力以赴」的人生哲學。

精華 FAQ

  • 孟羽童在社群平台發文，表示自己收到董明珠「一鍵召回」後返回珠海，並分享多張合照陪對方慶祝72歲生日，還感謝董明珠在她迷茫時給予指引與關心。

  • 兩人2021年因綜藝節目結緣，董明珠曾表示要把孟羽童培養成「第二個董明珠」，但孟羽童2023年離職轉做自媒體後，董明珠曾公開批評她，雙方關係一度降到冰點。

  • 董明珠以校長身分出席格力技工學校活動時，強調不要只看年齡而要看精神，也表示自己仍保持高強度工作；她還重視學生技能與責任感，甚至要求改善校內小賣部與餐食。

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