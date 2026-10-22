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中國星巴克「消費才能入座」上路首日 有客人1小時被提醒5次

中國新聞組╱北京23日電
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星巴克全國門店啟動「消費入座」。（取材自央廣網）
星巴克全國門店啟動「消費入座」。（取材自央廣網）

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克中國推行「消費入座」首日引發兩極反應，部分門店頻繁提醒未消費顧客，但官方強調會以友善彈性執行。

星巴克中國10月22日起在全國門店推行「消費入座」新規，上海與北京等多地門店均已擺放「星巴克營業空間 請消費入座」提示牌，各門店店員每隔一段時間會巡視並提醒未消費的顧客。網友對新規也有兩極看法，有人主張「消費入座是基本商業規則」，有人認為「消費才能坐是歧視」。

星巴克中國官方客服回應表示，新財年推行該倡議是希望與顧客攜手維護溫暖舒適的空間，門店執行會始終秉持友善、尊重與同理心原則，並結合實際情況靈活處理。

央廣網報導，現場實測與顧客體驗顯示，各門店執行力道與靈活性存在差異。市民楊女士表示，22日上午她在客流稀少時入座準備參加線上會議，打算會後點單，卻在約一個半小時內被店員上前提醒點單五次，反覆打擾讓她感到被頻繁催促；徐匯與北京多家門店工作人員則表示，這項要求並非硬性強制，高峰期會優先提醒，客流寬鬆時相對靈活，若遇到降雨等特殊情況，有臨時落腳需求的市民依然可以進店休息。

「消費入座」首日落地後，不少支持的消費者留言表示，「商家開門做生意，消費入座是基本商業規則，支持維護付費顧客權益」、「這兩年經常有人蹭網蹭座，導致真正消費的人找不到位置，這項轉變挺好的」；也有網友提出不同看法，「星巴克要消費才能坐？這是歧視」、「推行消費入座沒問題，但一個多小時催促五次確實過頭，容易讓人產生被攆走的困擾」、「希望能多點彈性與體諒，別讓原本舒適的場所變得太過生硬」。

進入中國市場近30年來，星巴克長期以「第三空間」作為標誌性定位，意指家庭與職場之外的「中立場所」，強調促進自由交流的功能。隨著城市化發展，公共空間型態日益多元，星巴克在推行「消費入座」的同時，也試圖在商業經營與顧客體驗之間尋求平衡。

對於此次爭議，上海市消保委副秘書長唐健盛分析指出，「消費入座」屬於基本商業規則，商家租用場地提供桌椅，服務對象本就是消費顧客，市民短暫休息的需求屬於公共服務範疇，不應轉嫁給商業門店。唐健盛強調，消費者應遵守合理的行為準則，商家執行規則時也不等於態度生硬，雙方需要守住邊界、互相體諒。

精華 FAQ

  • 自10月22日起，星巴克中國在全國門店推行「消費入座」倡議，店內會擺放提示牌並巡視提醒未消費者，要求入座者先消費或配合門店規則。

  • 有顧客表示在客流稀少時入座，約1個半小時內被提醒點單5次，感到頻繁打擾；但部分門店也說並非硬性強制，會依客流與情況彈性處理。

  • 星巴克官方表示希望維護溫暖舒適空間，執行會兼顧友善與同理心；上海市消保委則認為這屬基本商業規則，但商家與顧客都應守住邊界、互相體諒。

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