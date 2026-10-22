1991年給三峽工程捐「巨款」的小學生找到了 本人回應

王雨小時候的照片。(取材自蓬勃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 一張1991年的三峽工程10元收款單在網路走紅，當年捐款的湖北小學生王雨被網友找出，如今他已成為電力員工，並將相關資料捐給博物館留存。

如果時光倒流回1991年，10元人民幣(約1.5美元)能買到什麼？對12歲湖北小學生王雨來說，那時的他，每天零花錢是1元，10元可謂「巨款」。35年後，2026年10月18日，當採訪團走進三峽工程博物館，一張泛黃的「三峽工程十元收款單」靜臥在展櫃中。記者將這段視頻發到網上後，評論區裡悄然冒出個留言「666」。眼尖的網友發現這個帳號叫「雨哥哥」，於是順籐摸瓜，把這位在評論區的當事人給扒了出來。

蓬勃新聞報導，這位主人翁就是如今在國家電網湖北省電力有限公司秭歸縣供電公司上班的王雨。王雨回應說，「沒想到會火，都沒好意思跟我13歲兒子說，結果網友全知道了」。

三峽工程博物館內展示的感謝信與收款單。(取材自蓬勃新聞)

王雨20日受訪時表示，沒想到當年的小事會引起關注，連13歲的兒子聽說爸爸就是捐款人，都不相信。

1991年，王雨就讀湖北秭歸歸州鎮實驗小學五年級，每天只有一元零花錢，當時一個包子要兩角。他聽父親談起三峽大壩即將興建、正在號召捐款，便決定拿出部分積蓄。當時二爺爺送他20元，他留下十元自用，另外十元則到郵局匯給三峽工程總公司。

捐款消息刊登在宜昌日報，王雨也因此入選宜昌地區1991年10大新聞人物。當年，他只希望大壩建成後能改善供電，減少停電時摸黑點蠟燭寫作業的情況。

1998年，王雨一家因秭歸老縣城搬遷成為移民。長大後，他進入國家電網湖北省電力有限公司秭歸縣供電公司工作。2018年4月20日，他將當年捐款的收款單及相關資料捐給三峽工程博物館，希望為三峽工程留下歷史紀錄。

2026年，收款單再度因網路影片受到關注。王雨還透露，後來又補捐了十元，因為覺得三峽工程規模龐大，當初捐的十元似乎太少。如今他仍在秭歸新縣城生活，持續從事電力工作。

王雨（右）將收款單捐給了三峽工程博物館。(取材自蓬勃新聞)