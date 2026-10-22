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45歲老闆負債2000萬 坐綠皮火車跑業務11年還清1400萬

中國新聞組／北京22日電
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湖北老闆為了還債，搭綠皮火車跑業務。(取材自長江日報)
湖北老闆為了還債，搭綠皮火車跑業務。(取材自長江日報)

AI摘要

文章摘要整理：

45歲的程鑫在工廠破產欠債後，靠11年坐綠皮火車跑業務與分期還款，已償還1400萬元，並在法院「活封」與政策支持下持續清債。

45歲的程鑫背著背包，在武昌火車站坐上開往十堰的K146次綠皮火車。中秋之夜，本該闔家團圓，他卻不得不花費6個多小時搭乘慢車去外地談生意。程鑫曾是千萬銷售額的汽車配件廠負責人，在2015年因為資金鏈斷裂，負債超過2000萬元。被限制高消費的他，11年來堅持坐綠皮火車跑生意還債，如今已還了1400萬元(約209萬美元)。

長江日報報導，程鑫和父親1992年接手經營一家工廠，產品一度是國內市場的拳頭產品。2009年，程鑫貸款600萬元擴大生產，將產品打進東南亞和南美洲市場，年銷售額突破2000萬元。但在2015年，工廠因為資金鏈斷裂，負債超過2000萬元，117名債權人先後把程鑫告到法院。 

程鑫一夜之間從優秀企業家變成欠債老闆，妻子也受不了離他而去。他曾跑到外地躲債，走投無路時也動過輕生念頭。程鑫被救回後決定：「從哪裡跌倒就在哪裡爬起。輸了就要認，錯了就要改，欠錢就要還。武漢人做生意，不能不『講味口』。

報導指出，武漢市硚口區人民法院執行法官徐文娟在11年前向程鑫伸出援手。她發現工廠有核心技術、有成熟的市場渠道能持續經營。如果強制執行，債權人和債務人都將血本無歸。

為維護雙方利益，徐文娟啟用「活封」模式：資產不得私賣私毀，允許工廠繼續生產，每月從營業收入中按比例提錢還債，2020年底還清全部欠款。於是，程鑫邊生產邊按約還債。到2019年3月，他累計還款39次，共計1120萬元；57起債務官司中，46起順利結案。

但是，之後的新冠疫情再度讓工廠停擺。就在程鑫再次陷入絕望的時候，減稅降費、貸款延期還本付息等惠企政策接連落地，司法機關對主動償債的困難企業多了包容。程鑫又一次從谷底被拉回來。

報導說，還債的11年裡，程鑫過著白天跑客戶、晚上趕火車的生活，坐時速120公里的慢車奔波於西安、西寧、蘭州、義烏等地，時間全耗在路上。

截至今年9月，他和九成以上債權人達成和解，債權人從百餘人減到十餘人。程鑫表示，他還欠600多萬元，其中400萬元對應3套房產抵押，爭取再幾年還清全部債務，回歸正常人生活。

程鑫有感而發的說，綠皮火車上像這他副打扮的人大多是被「限高」的欠債老闆。飛機坐不了、高鐵上不去、動車受限，大家只能坐綠皮火車跑生意。下車後，大家各奔東西，前程難料。

精華 FAQ

  • 他在2015年遭遇資金鏈斷裂，原本經營的汽車配件廠因此陷入危機，累積負債超過2000萬元，並被117名債權人陸續告上法院。

  • 因為程鑫被限制高消費，飛機、高鐵和動車都受限，只能搭慢速綠皮火車往返各地談生意，一邊維持營運，一邊持續還債。

  • 硚口區人民法院採用「活封」模式，保留工廠生產能力，禁止資產私賣私毀，並讓他從營業收入中按比例還款，避免債權人與債務人雙輸。

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