我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍1次罰1次… 紐約闖紅燈攝影機增至600路口 違規罰50元

紐約聯合勸募會：糧食券工作規定擴大 華人恐失補助

鄭州帥小伙求婚腦癱女成功 她挨酸「配不上」霸氣回應

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）
帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭州23歲男子趙先生愛上患腦癱的女友，歷經家人反對後成功求婚；女方以自立與學習能力回應質疑，強調感情不存在誰配不上誰。

河南鄭州一名外表陽光帥氣的23歲青年趙先生，被一名患有腦癱的「00後」女孩深深吸引，不管家人反對與外界質疑，趙先生堅定「非她不娶」，最終不僅說服父母，更於日前求婚成功。有網友認為「殘疾人配不上」，女孩則霸氣回應：「感情世界裡根本不存在誰配不上誰，只看對方願不願意選擇我。」

綜合媒體報導，故事的女主角出生於2001年，出生時因不幸缺氧導致腦癱，雙眼視力僅剩0.1。然而，性格要強的她從未低頭，堅持每天閱讀4至5小時，以「別人學20分鐘，我就用1小時」，不僅自學法語、英語與電腦技能，更憑藉自身努力考取大學。她曾寫道：「我的身體或許走得很慢，但讀書能讓我的頭腦與靈魂去向遠方。」趙先生表示，正是這份內在的堅定與獨立，深深打動了他。

趙先生表示，女孩是他的初戀，自己從一開始就知道對方的身體狀況，但在他眼中，她擁有許多健全人都缺乏的品格，肢體障礙絕非兩人相愛的阻礙。趙先生深情承諾：「她做不到的事我可以幫她做，她不上班也無所謂，我月薪一萬元（人民幣）足以負擔生活開銷。」面對家人的疑慮與反對，趙先生歷經整整一周的溝通，終於獲得父母的祝福，並在公園精心安排了求婚儀式。

對於這份突如其來的深情告白，女孩坦言最初十分震撼，未曾想過這位外表乾淨帥氣的男孩會如此鍾情於她。但她說：「有人說我一個殘疾人配不上他，但我不這麼認為。我也上過大學，成長在正常的家庭環境中。雖然行動不便，但力所能及的事我都會做，並不比別人差。感情里不存在誰配不上誰，只看他願不願意選擇我。」

許多網友深受感動，直呼「又相信了愛情」。女孩回應道，大家應該相信的其實並非愛情本身，而是要相信自己是值得被愛的」。這段情感，見證了愛情的純粹與包容，也在網路發酵，成為熱議話題。

帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）
帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）

精華 FAQ

  • 主角是23歲的趙先生與一名出生於2001年的腦癱女孩。趙先生堅定表示非她不娶，並在說服父母後於公園完成求婚，兩人的故事迅速在網路上引發關注。

  • 因為她患有腦癱、行動不便，有人因此認為她不配和外表帥氣的趙先生交往。她則回應感情世界不存在誰配不上誰，關鍵是對方是否願意選擇自己。

  • 她雖因缺氧導致腦癱、視力僅0.1，仍每天閱讀4至5小時，自學法語、英語與電腦技能，並考上大學。趙先生認為她具備許多健全人缺少的堅定與獨立。

河南 鄭州

上一則

愛貓一記「後腿踹」 廣東女凌晨痛醒 送醫後緊急開刀

延伸閱讀

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕
粉絲告白「喜歡你老婆」 趙又廷妙回1句話甜翻 登上熱搜

粉絲告白「喜歡你老婆」 趙又廷妙回1句話甜翻 登上熱搜
被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話
4婚2娃的韓安冉 「被官宣」戀南韓小鮮肉 本人回應了

4婚2娃的韓安冉 「被官宣」戀南韓小鮮肉 本人回應了

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答