鄭州帥小伙求婚腦癱女成功 她挨酸「配不上」霸氣回應

帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭州23歲男子趙先生愛上患腦癱的女友，歷經家人反對後成功求婚；女方以自立與學習能力回應質疑，強調感情不存在誰配不上誰。

河南鄭州 一名外表陽光帥氣的23歲青年趙先生，被一名患有腦癱的「00後」女孩深深吸引，不管家人反對與外界質疑，趙先生堅定「非她不娶」，最終不僅說服父母，更於日前求婚成功。有網友認為「殘疾人配不上」，女孩則霸氣回應：「感情世界裡根本不存在誰配不上誰，只看對方願不願意選擇我。」

綜合媒體報導，故事的女主角出生於2001年，出生時因不幸缺氧導致腦癱，雙眼視力僅剩0.1。然而，性格要強的她從未低頭，堅持每天閱讀4至5小時，以「別人學20分鐘，我就用1小時」，不僅自學法語、英語與電腦技能，更憑藉自身努力考取大學。她曾寫道：「我的身體或許走得很慢，但讀書能讓我的頭腦與靈魂去向遠方。」趙先生表示，正是這份內在的堅定與獨立，深深打動了他。

趙先生表示，女孩是他的初戀，自己從一開始就知道對方的身體狀況，但在他眼中，她擁有許多健全人都缺乏的品格，肢體障礙絕非兩人相愛的阻礙。趙先生深情承諾：「她做不到的事我可以幫她做，她不上班也無所謂，我月薪一萬元（人民幣）足以負擔生活開銷。」面對家人的疑慮與反對，趙先生歷經整整一周的溝通，終於獲得父母的祝福，並在公園精心安排了求婚儀式。

對於這份突如其來的深情告白，女孩坦言最初十分震撼，未曾想過這位外表乾淨帥氣的男孩會如此鍾情於她。但她說：「有人說我一個殘疾人配不上他，但我不這麼認為。我也上過大學，成長在正常的家庭環境中。雖然行動不便，但力所能及的事我都會做，並不比別人差。感情里不存在誰配不上誰，只看他願不願意選擇我。」

許多網友深受感動，直呼「又相信了愛情」。女孩回應道，大家應該相信的其實並非愛情本身，而是要相信自己是值得被愛的」。這段情感，見證了愛情的純粹與包容，也在網路發酵，成為熱議話題。

帥氣小伙追腦癱女孩半年成功求婚。（取材自游民星空）