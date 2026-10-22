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北外灘國際航運論壇 上海邁向「兩地三場」格局

中國新聞組╱北京22日電
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AI摘要

文章摘要整理：

上海發布國際航空樞紐戰略規畫，將由浦東、虹橋延伸至南通新機場，形成「兩地三場」一體化運營格局，目標2035年躋身世界一流前列。

2026北外灘國際航運論壇20日在上海開幕。會上，上海市政府和中國民航局共同發布《新時代新征程上海國際航空樞紐戰略規畫》，明確上海國際航空樞紐將由目前的浦東、虹橋兩大機場向浦東、虹橋、南通新機場組成的「兩地三場」格局演變。

新華社報導，規畫提出，浦東機場定位為上海國際航空樞紐的主平台，將堅持客貨並舉構建優質高效、通達全球的航線網絡；虹橋機場是上海國際航空樞紐的重要支撐，以提升國內快線化、便捷化航空服務功能為重點，與浦東機場快捷連通、協同發展；南通新機場是上海國際航空樞紐的重要組成，以疏解浦東機場、虹橋機場非核心功能為重點，堅持客貨並舉，以國內為主構建通達性優、連接支線的航線網絡。

中國民航局發展計畫司副司長李諾表示，根據規畫，到2035年，上海進入世界一流航空樞紐前列，建成南通新機場，形成「兩地三場」一體化運營的國際航空樞紐體系和高效互聯的綜合交通體系，實現年客貨吞吐量二億人次、540萬噸；到本世紀中葉，全面建成具有世界影響力的全方位門戶複合型國際航空樞紐。

目前，上海航空樞紐設施體系初具規模，上海浦東、虹橋兩大機場客貨運業務規模位居全球前列。2025年，上海機場完成旅客吞吐量超過1.35億人次、貨郵吞吐量達到453.7萬噸，航線網絡通達全球53個國家302個航點，連通性居亞太地區前列。

上海機場集團副總裁趙海波說，上海機場將進一步做強客貨樞紐的核心競爭力，做優樞紐中轉的核心功能，助力上海國際航運中心能級躍升，更好服務交通強國建設。

精華 FAQ

  • 規畫明確上海國際航空樞紐將由目前浦東、虹橋兩場，擴展為浦東、虹橋、南通新機場組成的「兩地三場」格局，並朝一體化運營與綜合交通協同發展。

  • 浦東機場定位主平台，主打客貨並舉與全球航線網絡；虹橋機場重點提升國內快線與便捷服務；南通新機場則承接非核心功能，以國內為主並強化支線連接。

  • 到2035年，上海要進入世界一流航空樞紐前列，建成南通新機場並實現年客貨吞吐量2億人次、540萬噸；到本世紀中葉，則要全面建成世界影響力樞紐。

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