河北鹽鹼地 旱鹼麥年產值5000萬 帶動500多戶村民增收
河北滄州南堤村透過改良鹽鹼地、種植本土旱鹼麥並發展加工與銷售，2024年產值達5000萬元，帶動500多戶村民增收。
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河北滄州南堤村透過改良鹽鹼地、種植本土旱鹼麥並發展加工與銷售，2024年產值達5000萬元，帶動500多戶村民增收。
河北滄州滄縣南堤村把鹽鹼地裡的旱鹼麥做成了完整產業。全村1萬2000多畝鹽鹼地統一經營，2024年合作社整體產值達5000萬元，從種植、加工到銷售，帶動500多戶村民穩定增收。
這片地過去低窪荒蕪，收成差，村民原本不看重。南堤村村委會主任袁振強介紹，合作社2015年創辦，2018年註冊。「改良主要靠深翻松土排鹼，施用農家有機肥，深耕避免土壤板結反鹼，再以大水漫灌淋洗鹼分。」如今水利配套完善，旱澇基本解決，旱鹼麥品質大幅提升。
種植端堅持全用本土老種子，非基改，可迴圈留種，從源頭保持品種穩定。2024年園區旱鹼麥種植4000餘畝，產量1320噸，為村裡加工提供穩定原料。
村裡自建麵粉廠、碾米廠、粗糧加工廠，成立春潤發食品公司做深加工。袁振強指出，「加工堅持零添加、零提取；小麥經洗麥、烘乾、燜製等八道工序出粉，100斤小麥出80到85斤麵粉。」2024年加工麵粉860餘噸。生產線還有掛麵、饅頭、粥類，另有老種子玉米、大豆、黑豆等雜糧，共20多種產品，全部拿到綠色認證。
袁振強表示，村裡的旱鹼麥產品主要靠企業福利訂單和學校食堂供貨走量，這部分管道整體年收入2400多萬元，主銷北京、天津、河北。產業發展也帶動村民增收。當地村民以土地入股，同時到園區、加工廠上班，崗位優先留給年長村民。「每日薪資150元，一年下來3到4萬元，再加土地入股分紅，收入穩定。」
在糧食產後配套方面，依託合作社建起的興濟鎮糧食現代農業產業園總面積1.22萬畝，另投資500萬元建成倉容8000噸的糧食產後服務中心，統一負責儲存、晾曬、初加工。在旱鹼麥產業外，村裡還利用水稻田套養河蟹、龍蝦，旺季集中在五一、十一假期，周邊遊客前來體驗親子捕撈，農業結合觀光，村民在家門口多了就業機會。
村內以深翻松土排鹼、施用農家有機肥、深耕防板結，再用大水漫灌淋洗鹼分，並完善水利配套，讓旱澇問題獲得改善，鹽鹼地品質明顯提升。 南堤村不只種麥，還自建麵粉廠、碾米廠與粗糧加工廠，成立食品公司做深加工，產品涵蓋麵粉、掛麵、饅頭與雜糧，並取得綠色認證。 村民可透過土地入股分紅，也能到園區和加工廠工作，日薪約150元、年收入可達3到4萬元，另有企業福利訂單與學校食堂供貨，整體年收入超過2400萬元。
精華 FAQ
村內以深翻松土排鹼、施用農家有機肥、深耕防板結，再用大水漫灌淋洗鹼分，並完善水利配套，讓旱澇問題獲得改善，鹽鹼地品質明顯提升。
南堤村不只種麥，還自建麵粉廠、碾米廠與粗糧加工廠，成立食品公司做深加工，產品涵蓋麵粉、掛麵、饅頭與雜糧，並取得綠色認證。
村民可透過土地入股分紅，也能到園區和加工廠工作，日薪約150元、年收入可達3到4萬元，另有企業福利訂單與學校食堂供貨，整體年收入超過2400萬元。
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