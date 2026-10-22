力壓美日 中國體操女團睽違20年世錦賽奪金 獲洛城奧運門票

中國體操女隊時隔20年再次站上世錦賽女團最高領獎台。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 中國體操女團在荷蘭鹿特丹世錦賽驚險擊敗美國與日本，睽違20年再奪金，並成功取得2028年洛杉磯奧運門票。

在荷蘭鹿特丹舉行的第54屆世界體操錦標賽女子團體決賽中，由柯沁沁、張清穎、邱祺緣、張怡涵及杜思雨組成的中國體操女隊，以165.764分的總成績力壓美國隊與日本隊勇奪金牌。這是中國體操女隊時隔20年再次站上世錦賽女團最高領獎台，同時憑藉這枚寶貴的金牌，成功鎖定2028年洛杉磯奧運 會的參賽資格。

根據人民日報等媒體報導，本場決賽過程極為驚險刺激。前兩輪跳馬與高低槓結束後，中國隊一度落後挑戰八連冠的熱門美國隊1.967分；第三輪平衡木項目美國隊出現失誤，中國隊則憑藉43.366的高分實現反超；到了最後一輪自由體操比拚，登場的張清穎、柯沁沁和邱祺緣穩定發揮，最終以0.233分的微弱優勢鎖定勝局，讓美國隊無緣連霸。

成績揭曉瞬間，壓抑許久的中國隊姑娘們高舉雙臂激動喊叫、擁抱又蹦又跳，多名選手當場落淚；而失去冠軍的美國隊則陷入一片沉默，教練組在旁互相安慰。

這幕感人畫面也在網路上掀起熱烈討論，無數網友紛紛留言讚嘆，「姑娘們頂住壓力太棒了，這座冠軍含金量十足」、「看著她們在場邊哭成淚人，真的能感受到這20年來的堅持與不易」，也有網友留言表示，「自由操頂住了壓力，直接一舉拿下拉洛杉磯奧運入場券，太令人驕傲了」。