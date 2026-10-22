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樊振東發文抵制偷拍：侵犯隱私「以愛為名」也不行

中國新聞組╱北京22日電
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國乒名將樊振東21日在社交平台公開發文抵制偷拍，痛批偷拍行為侵犯隱私。(新華社)
國乒名將樊振東21日在社交平台公開發文抵制偷拍，痛批偷拍行為侵犯隱私。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

樊振東公開發文反對偷拍與私生活騷擾，強調再以愛為名也不能侵犯隱私，並獲大量網友支持，事件也再度引發對體育圈飯圈亂象的討論。

國乒名將樊振東21日在社交平台公開發文抵制偷拍，痛批偷拍行為侵犯隱私。樊振東義正嚴詞的表態在網路上引發熱烈迴響，許多網友表達支持，「運動員不是娛樂明星，私生活不該被無理打擾，支持小胖維權」。

澎湃新聞報導，樊振東在文中引述古訓「施諸己而不願，亦勿施於人」，直指換位思考下，沒人願意被偷拍，一邊拍攝一邊喊話試圖交流者，讓他無法分辨對方是支持他的球迷還是追逐流量的自媒體。他強調，不管偷拍者是什麼身分、心態或目的，都無法改變不尊重他人的本質，即便「以愛為名」或延遲發布擴散亦然。

他也澄清，「邊界感強不等同於冷漠，理智的球迷或友善的路人不會舉著手機開著攝影機跟我打招呼，我非但不抵觸，反而向來樂於回應他們」。樊振東最後重申，「敬人者，人恆敬之」。

前一日，乒乓球選手孫穎莎亦發文表示不舉辦、不參與、不鼓勵任何生日應援活動，兩人明確畫清邊界、抵制飯圈亂象的做法引發廣泛關注。

許多網友留言力挺，「舉著手機懟臉拍真的很不尊重人，喜歡請離作品近一點，離生活遠一點」，也有人留言表示「說得太好了！只有恪守邊界感才是真正的尊重，希望自媒體和極端粉絲能聽進去」。

事實上，這並非樊振東首次出聲抵制侵犯隱私的行為。2023年4月他就曾發表聲明，怒斥有女士跟蹤並非法侵入其飯店房間，當時便果斷報警處理；2024年3月，他又發文怒斥自己的身分證號遭不法分子在網路上惡意傳播，導致手機號碼洩漏並遭受騷擾謾罵，告誡對方切勿觸碰法律紅線。

媒體評論指出，當前娛樂圈的「飯圈文化」與粉絲經濟大幅向體育圈蔓延，需要各方合力遏止。樊振東多次鮮明表態、懂得與粉絲保持必要邊界感的做法，展現出優質偶像的素養，值得其他運動員借鑑；而大眾與自媒體也應讀懂他的苦口婆心，學會尊重他人隱私與恪守邊界。

精華 FAQ

  • 他主要是在反對偷拍與跟拍騷擾，認為這些行為已明顯侵犯個人隱私。即使拍攝者自稱是粉絲、路人或自媒體，也不能成為不尊重他人的理由。

  • 他認為不論是否以愛為名，或是等到事後才發布擴散，只要是在未經同意下偷拍，本質上都沒有改變，仍屬於對他人邊界與隱私的侵害。

  • 因為孫穎莎前一日也表態不參與生日應援，兩人都在劃清界線、抵制飯圈文化。報導認為這反映體育圈也受到粉絲經濟與極端追星風氣影響。

孫穎莎 樊振東

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