「原生家庭就是拖後腿的」復旦教授1句話 網友吵翻天

復旦大學社會學副教授沈奕斐一段談論原生家庭的視頻在網路瘋傳，掀起網友爭論。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 復旦教授沈奕斐談原生家庭時稱許多問題不必強求解決，並指升學關鍵更在智商與家庭資源；言論引發網友對親職責任與童年創傷的激烈爭論。

中國復旦大學社會學副教授沈奕斐近日一段談論原生家庭的視頻在網路瘋傳，她直言「原生家庭就是拖後腿的，就是落後於時代的」，認為不必執著解決家庭帶來的每個問題，更稱父母的教養方式與孩子能否考上北京大學 、清華大學沒有關係，引發網友兩極討論。

據觀察者網報導，沈奕斐在影片中表示，每個人多少都有一些來自原生家庭的創傷，但不代表所有問題都必須解決。她說：「社會學還告訴你，69%的問題都解決不了，沒必要每個問題都解決掉。」

沈奕斐指出，社會學研究要證明因果關係並不容易，不能僅憑童年時母親說過的一句話，就斷定那句話造成日後的某種結果。

她進一步談到家庭教育對學業的影響，表示在小學階段，父母的教養可能發揮作用，但到了高中、大學乃至未來的發展，父母的經濟資源影響更大。「你專制型也好，權威型也好，放任型也好，民主型也好，跟你孩子能不能考上北大清華，它沒有關係。」

沈奕斐認為，影響孩子能否進入頂尖大學的主要因素，是智商遺傳與家庭資源體系。例如從小生活在北京、上海等教育資源豐富地區的孩子，考上名校的機率相對較高。

影片曝光後，不少網友表示認同，認為近年網路上充斥「原生家庭決定一切」的論調，彷彿人生遇到任何挫折，都必須回頭追究父母責任。

支持者認為，許多家庭矛盾源於不同世代的觀念差異，未必出自父母惡意，與其不斷試圖改變父母、修復關係，不如接受有些問題無法解決，避免陷入無止境的情緒消耗。

部分家長也表示，這番話讓他們減輕育兒焦慮，理解父母不可能完美，家庭教育本身也有其局限。

不過，反對聲浪同樣強烈。有網友質疑，若只是一般代溝或教養觀念不同，或許可以選擇放下，但若涉及家庭暴力、長期精神虐待或遺棄等嚴重傷害，難道也能以「原生家庭落後於時代」輕輕帶過？

質疑者指出，長期心理創傷對個人的影響確實存在，即使難以證明單一事件與日後行為的因果關係，也不代表童年經歷造成的傷害可以被否定。

這場討論也反映出網路對原生家庭的兩種不同看法：一方認為不該將人生所有困境歸咎於父母，另一方則擔憂過度強調個人調適，可能淡化真實的家庭傷害。