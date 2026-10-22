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千萬粉絲網紅易夢玲巴黎機場遇竊 一轉身行李全沒了

中國新聞組／北京22日電
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網紅易夢玲赴法國參加巴黎時裝周機場被盜竊。（取材自小紅書）
網紅易夢玲赴法國參加巴黎時裝周機場被盜竊。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

易夢玲在巴黎戴高樂機場遭竊，行李、相機與證件全失，導致跨國工作停擺；事件也反映法國暴亂下治安惡化，已有多名藝人受害。

法國近日爆發全國性暴亂，在當地治安崩潰下，擁有2000萬粉絲、出席巴黎時裝周的中國時尚博主易夢玲，在戴高樂機場列印行李票時，僅一個轉身，兩件一直不離身的行李已瞬間憑空「蒸發」，也括相機及帶美簽的舊護照全不見，工作陷入停滯。易夢玲在法國被竊非單一個案，此前，惠英紅和萬千惠也曾發文稱團隊在巴黎被盜或遭劫。

綜合媒體報導，易夢玲20日在社交平台上分享自己的巴黎時裝周vlog，並配文：「萬！萬！沒！想！到！登機箱和隨身包在機場被偷了！在打印行李票的時候一轉身發現沒有了，去巴黎出差這麼多次，還是第一次遇到這種事（以前都是聽別人說）。

易夢玲表示，所有相機設備都在登機箱裡，舊護照裡面還有簽證，導致她直接被迫缺席原定飛往洛杉磯觀看維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的跨國工作行程

易夢玲還表示，「總感覺是被別人盯上了，我就感覺我剛下車的時候，有三個人一直看著我。」易夢玲並提醒，出差旅行要時刻注意安全，證件和手機盡量貼身存放。

據此前報導，香港女星惠英紅9月30日在微博發文稱，其團隊職員在巴黎被人砸車窗搶劫，包包被搶走，工作人員已第一時間報警並向大使館求助。

另外，同樣是9月，中國女星萬千惠也曾發文稱在巴黎鐵塔附近被盜，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛。

多名藝人中招引發關注，隨著法國極右、極左與投機暴徒藉著示威之機在各地進行打砸搶掠，當地治安環境急劇惡化，全法有逾1500間商鋪被洗劫。中國使館及專家呼籲，到訪遊客切勿攜帶過於昂貴的包袋，乘車或辦理登機手續時，勿讓行李離開視線範圍。

網紅易夢玲拍片自爆在法國被盜竊，轉身秒失相機護照。(取材自微博)
網紅易夢玲拍片自爆在法國被盜竊，轉身秒失相機護照。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在戴高樂機場列印行李票時，轉身後登機箱和隨身包就不見了，裡面包含相機設備、舊護照，以及護照內的簽證等重要物品。

  • 由於相機器材與護照簽證都被偷走，她無法按原計畫前往洛杉磯觀看維多利亞的秘密大秀，原定的跨國工作行程也因此被迫中斷。

  • 內文指出法國因暴亂導致治安急劇惡化，全法有逾1500間商鋪遭洗劫；惠英紅團隊曾被砸車窗搶劫，萬千惠也曾在巴黎被盜失去全部素材。

簽證 微博 護照

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