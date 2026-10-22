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「神探」李昌鈺23日安葬江蘇揚州 妻子：帶他回家

中國新聞組╱北京22日電
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著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於1...
著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

刑事鑑識專家李昌鈺過世後，夫人蔣霞萍將其靈骨帶回江蘇揚州，並於10月23日舉行追思安葬儀式，盼讓他落葉歸根。

享譽全球的美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺博士今年3月在美去世，他的夫人蔣霞萍10月18日重陽節當天抱著其靈骨回到江蘇揚州，並訂於10月23日在揚州舉辦追思及安葬儀式。蔣霞萍表示，李昌鈺一生走遍世界，但只有回揚州是住在「家裡」，把李昌鈺安葬在揚州就是帶他回家，讓他安心落葉歸根。

綜合媒體報導，李昌鈺1938年11月出生於江蘇如皋，他首開以科學證據將嫌犯定罪之先河，曾鑑識過甘迺迪遇刺案、尼克森「水門事件」等。蔣霞萍表示，李昌鈺出生於中國，成才在台灣，成名在美國，一生大部分時間都在海外。「但是我們走遍世界許多地方，包括回如皋，住的都是賓館。只有回揚州，我們住的是家裡。」

蔣霞萍日前受訪時，講述了李昌鈺褪去「神探」光環後的家庭日常生活。她回憶，李昌鈺求婚時承諾「我養妳」，婚後事無巨細地照顧她，在小院裡種菜也像做科研般認真打理，「我有時候也在想，也許剛開始是這樣，往後還能堅持嗎？但他一直做到了」。剛到美國時，蔣霞萍有些水土不服，身上出了很多痱子。先生沒有多說什麼，下班回來帶回一盒痱子粉，這盒痱子粉她一直保留著。

蔣霞萍表示，李昌鈺一生最堅守的信條正是寫在揚州書房的「至誠信義」，也就是良心與實事求是；他常說，「我們是替逝者說話的」，即便80多歲仍堅持秉公分析案件，在法庭上控辯雙方均可拿其鑑定結果作為呈堂證供。

李昌鈺的學生、北京安劍律師事務所律師周兆成表示，恩師深耕刑事鑑識科學60餘年，勘破無數奇案，教會他「讓證據說話，讓科學定是非」，恩師靈骨歸鄉更讓他懂得薪火傳承的分量，未來將謹遵師訓，在刑辯一線堅守本心與篤行公正。

李昌鈺靈骨歸鄉安葬的消息傳出後，許多網友留言表達悼念，「一代神探落葉歸根，先生為正義奉獻了一生，願您一路走好」、「把瑣碎生活過得認真，把承諾守到最後，這才是真正的大家風範」；也有網友感嘆，「先生辦案剛正不阿、實事求是的精神，是留給後代最寶貴的精神遺產」。

身為「揚州女婿」的李昌鈺生前曾多次造訪揚州，表示自己的根一直扎在大運河邊；如今這位用科學守護真相、以悲憫維護公道的鑑識泰鬥，終於回到他所眷戀的故土。

李昌鈺與蔣霞萍婚禮時的合影。（取材自大皖新聞）
李昌鈺與蔣霞萍婚禮時的合影。（取材自大皖新聞）

精華 FAQ

  • 依家屬安排，李昌鈺靈骨已於10月18日由夫人蔣霞萍帶回江蘇揚州，並訂於10月23日在揚州舉辦追思及安葬儀式。

  • 蔣霞萍說，李昌鈺一生走遍世界，但回到如皋或其他地方多住賓館，只有回揚州時才住在家裡，因此把他安葬在揚州，才算真正讓他回到故土安息。

  • 文章強調他深信「至誠信義」與實事求是，主張讓證據說話、讓科學定是非，從事鑑識60餘年仍秉公辦案，並以此影響學生與後輩。

華裔 李昌鈺

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