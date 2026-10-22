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星巴克中國「消費入座」上路 門市將設提示牌

中國新聞組／北京22日電
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全球咖啡連鎖巨頭星巴克將從22日起，在中國門市推行「消費入座」，並擺放相關提示牌...
全球咖啡連鎖巨頭星巴克將從22日起，在中國門市推行「消費入座」，並擺放相關提示牌。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克中國在逾8000家門市推行消費入座，新規引發網路討論；官方同時宣布升級門市與服務，以應對本土競爭及市場壓力。

全球咖啡巨頭星巴克自10月22日起，在中國逾8000家門市正式推行「消費入座」新政策，並擺放相關提示牌。官方表示，將為店員提供統一指引，要求以友善方式溝通並妥善處理突發需求，遇孕婦、行動不便者會優先協助。星巴克也宣布2027財年將新增投入逾3億元人民幣升級門市，藉由收緊管理與服務升級力挽頹勢。

澎湃新聞報導，北京國貿門市店員透露，以往高峰期約有三分之一顧客未消費便入座，如今將加強巡查，若遇未點單者每隔約15分鐘會提醒一次，但不會強制趕人。顧客林女士表示，平時來星巴克趕著發文件已成慣例，坦言「趕著發文件，來不及回公司，就在星巴克發完再走，沒聽說新規，下次要換地方了」。此前天津、四川等地門市曾因桌牌與擺放鐵鏈引發「霸位」爭議，如今官方正式統一規範。

這項新政策迅速在網路上掀起熱烈討論，不少付費顧客紛紛留言表示支持，「早就該管管了，花錢買咖啡連個位置都找不到」、「店家開門做生意，消費入座合情合理」；但也有網友留言感慨，「以前失業沒地方去還能在星巴克坐一天，現在連失業者的最後避風港都守不住了」。

星巴克1999年在北京開出中國首店，曾被視為「小資」與中產精英的身分象徵。然而隨著疫情後就業市場承壓，門市提供免費冷氣、Wi-Fi與冰水，逐漸演變成失業大軍「假裝上班」與度過時間的避風港。最新官方數據顯示，中國9月青年失業率仍高達18%，就業市場持續承壓，也讓星巴克一度被戲稱為「失業避風港」。

除了顧客型態轉變，星巴克還面臨瑞幸、庫迪等本土平價咖啡的激烈競爭，中國市場份額從2017年的42%大跌至2024年的14%。今年4月，星巴克與博裕資本完成交易並交出經營權，門市轉為特許經營模式。易主後的「星巴克中國」改革舉措與北美市場思路一致。北美2025年初廢除「開放門店」政策，規定須消費才可逗留，並投入逾5億美元升級門店，帶動業績回暖。

精華 FAQ

  • 自10月22日起，星巴克中國要求顧客以消費後入座，門市會擺放提示牌並加強巡查；未點單者會被友善提醒，但不會強制趕離。

  • 官方表示，店員會接受統一指引，以友善方式溝通並處理突發需求；若遇孕婦、行動不便者等特殊情況，門市會優先協助。

  • 星巴克在中國面臨瑞幸、庫迪等平價品牌競爭，市占率也從2017年的42%降至2024年的14%，加上就業壓力與客群轉變，因而推動規範與升級。

疫情 星巴克 咖啡

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