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紅果自砍搖錢樹 看劇賺金幣年底前取消 重心回歸內容

中國新聞組／北京22日電
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字節旗下的紅果APP是中國最大的AI微短劇平台。(取材自紅果頁面)
字節旗下的紅果APP是中國最大的AI微短劇平台。(取材自紅果頁面)

AI摘要

文章摘要整理：

紅果短劇宣布將在2026年底前全面下線金幣機制，外界視為平台從拉新返利轉向內容競爭的重大信號，但製作方仍憂心用戶時長下滑影響分成。

中國最大的短劇平台「紅果短劇」21日公告，今年底將終結持續近三年的「看劇賺金幣」模式，被指是短劇行業一個值得關注的信號。金幣設計表面上是給用戶薅羊毛、換現金，但實際上是幫平台拉時長、增加廣告收入，因此外界以「紅果自砍搖錢樹」來形容。不過業界有不同聲音，認為留下來的用戶會為內容埋單，這對認真做劇的人是反而是好消自；但也有製作方擔心流量回落，收益恐跌。

北京青年報報導，根據公告，自2026年11月1日起，新激活用戶將不再獲得金幣功能；12月31日前，金幣功能面向所有用戶全面下線，停止發放金幣。已獲得的金幣和現金餘額不受影響，平台留出了兌換和提現窗口。

短劇製作從業者趙銘表示，金幣機制表面是給用戶福利，實質是平台拉高用戶停留時長的工具。由於紅果的廣告分帳邏輯是依據觀看時長與有效播放分配廣告收入，趙銘擔憂金幣退場後若日活與時長回落，製作方的流量分成恐被連帶削減。他坦言，過去一年累積萬次有效播放收益已從高峰期的百元級跌至個位數，平台公告亦未提及製作方的分成權益保障。

對此，短劇製片人林薇則抱持相反看法，認為下線金幣對行業長遠發展是件好事。她分析，金幣屬於拉新邏輯而非內容邏輯，當平台規模見頂後，金幣的邊際效用遞減，且衝著金幣刷廣告的用戶與衝著內容看劇的用戶，其每1000次展示廣告收入（eCPM）含金量完全不同。

林薇指出，紅果今年已將真人短劇保底預算提高至15億元以上、付費內容分成比例提高至80%，加上今年9月施行的《微短劇發展管理辦法》明確要求平台不得使用誘導沉迷的算法模型，金幣退場能促使平台將競爭重心回歸內容品質。她說，金幣退場意味著紅果必須把競爭重心從「誰更會發錢」拉回到「誰更會做劇」。

報導說，使用紅果兩年的用戶王秀蘭，在公告當天便將帳戶內剩餘的十幾塊錢提現。王秀蘭表示，雖仍會看免費劇，但若少了金幣獎勵，會觀望平台是否有其他簽到或積分機制，否則與其他免費短劇App並無區別。

紅果短劇是字節旗下的頭部免費短劇平台，根據QuestMobile數據，今年5月紅果短劇月活躍用戶已達3.56億，截至7月，每日活躍用戶數達1.68億，用戶日刷125分鐘追劇。

紅果此前一直靠「看劇得金幣、金幣可提現」的網賺機制拉新留客，是平台早期快速起量的核心運營手段。據用戶表示，觀看單集的金幣獎勵普遍在數百枚，正常刷一小時劇累計能拿到幾百到上千金幣，而‌1萬至3萬3000金幣可兌換1元人民幣‌。

精華 FAQ

  • 公告顯示，自2026年11月1日起新激活用戶不再獲得金幣功能，並在12月31日前對所有用戶全面下線，期間已取得的金幣與現金餘額仍可兌換或提現。

  • 因為金幣看似回饋用戶，實際上能提高停留時長與有效播放量，進而拉動廣告收入與分帳收益，所以被視為紅果早期快速起量的重要工具。

  • 部分製作方擔心日活與觀看時長下降，分成收益也會跟著縮水；但也有人認為這能讓平台回歸內容品質，促使真正會做劇的團隊獲得更穩定的市場回報。

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