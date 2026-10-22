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郎平深夜分享3照片讓網友淚目 「19年了 她還在等奇蹟」

中國新聞組／北京22日電
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郎平在社群分享了三張與湯淼及其家人的合照。（取材自揚子晚報）
郎平在社群分享了三張與湯淼及其家人的合照。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

郎平深夜發布與湯淼及其家人的合照，回顧19年情誼並期待醫療技術突破，讓長年癱瘓的湯淼有機會重站起來。

前中國女排總教練郎平與前中國男排主力接應湯淼之間，有著長達19年的暖心之交。日前深夜，郎平在社群分享了三張與湯淼及其家人的合照，並感性表示，隨著當前科技飛速發展，今年格外期待醫療技術能迎來突破，讓癱瘓多年的湯淼能重新站起來。許多網友感觸頗深，「19年了，她還在等一個奇蹟」。

郎平分享與湯淼及其家人的合照，讓網友及老球迷感觸頗深。（取材自揚子晚報）
郎平分享與湯淼及其家人的合照，讓網友及老球迷感觸頗深。（取材自揚子晚報）

湯淼是中國男排前主力接應。（取材自揚子晚報）
湯淼是中國男排前主力接應。（取材自揚子晚報）

揚子晚報報導，2007年，年僅25歲的湯淼在俄羅斯進行賽前熱身時不幸遭遇意外，造成頸椎粉碎性骨折與胸部以下高位癱瘓，此後長期由父親悉心照料。同為排球人、也曾歷經多次重大手術的郎平，始終牽掛著這位後輩。19年來，無論身在何處，郎平幾乎每年都會專程前往上海探望湯淼，或在他生日時送上誠摯祝福。

歲月流轉，這場長達近20年的探望見證了湯淼一家人的轉變與堅韌。2017年湯淼喜得千金「臻臻」，他告訴郎平，女兒臻臻出生那天，我覺得「整個世界都亮了」；2024年郎平探視時，也欣喜記錄下湯淼康復進展良好、手臂活動更自如的細節。今年65歲的郎平再次抱起已滿9歲的臻臻，看著當年稚嫩的小女孩日漸長大，盡是對湯淼一家「愈來愈好」的期盼。

這組充滿歲月痕跡與深情厚誼的照片發布後，迅速引發廣大網友與老球迷的熱烈迴響。許多人動容留言表示，郎平19年如一日的堅守與陪伴令人淚目，大家也一同許下心願，期待醫療科技奇蹟降臨，祝福樂觀堅強的湯淼全家幸福平安。

精華 FAQ

  • 她希望隨著科技快速進步，醫療技術能出現突破，讓因意外癱瘓多年的湯淼有機會恢復站立，這份等待也感動了許多網友。

  • 兩人同為排球人，郎平一直關心遭遇重傷後長期癱瘓的湯淼，19年來幾乎每年都專程探望，或在生日時送上祝福，情誼深厚。

  • 照片引發大量留言，許多人被郎平19年如一日的陪伴打動，也紛紛祝福湯淼一家平安幸福，並期待奇蹟與醫療進展早日到來。

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