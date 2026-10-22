河南3姊妹輪流將92歲奶奶「背」上長城 幾十年原因曝光

三姊妹出發帶奶奶旅遊。（取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河南商丘3姊妹帶著92歲奶奶到北京旅行，推輪椅陪遊並輪流背上長城，替老人圓了多年來想親眼看北京的心願。

近日，河南 商丘三姊妹帶著92歲奶奶前往北京旅遊，實現老人家數十年來的心願，三人不僅推著輪椅陪伴奶奶遊覽各大景點，更輪流將奶奶「背」上八達嶺長城，沿途不少遊客關心，並詢問是否需要幫忙，視頻引發關注，網友紛紛留言點讚。

據極目新聞報導，這三姊妹是賈秀娟及她的兩個妹妹。賈秀娟是自媒體博主，家裡有四個兄弟姊妹，她排行老二。三姊妹受訪時，正推著輪椅上的奶奶遊覽北京前門大街，接下來還計畫前往頤和園及故宮 ，繼續陪伴老人完成心願。

五妹賈英英背著奶奶爬長城。（取材自極目新聞)

賈秀娟表示，奶奶名叫吳桂蘭，今年92歲。由於爺爺年輕時曾到北京工作，回鄉後經常分享在北京的所見所聞，讓奶奶一直很嚮往。然而，直到爺爺離世，奶奶始終未能親自到北京看看，成為多年遺憾。

為了彌補這份遺憾，五名兄弟姊妹於10月初開始規劃行程，決定由賈秀娟與三妹賈素勤、五妹賈英英自駕帶著奶奶出發，展開北京之旅。

賈秀娟說，奶奶年紀雖大，但身體狀況不錯，只是走路時偶爾會感到疼痛，因此姐妹們特別準備輪椅，方便老人遊覽天安門 、天壇等景點。旅途中，她們輪流推著奶奶，一邊陪伴、一邊介紹沿途景色。

據報導，四人一路旅遊到八達嶺長城，由於部分路段坡度較陡，姊妹們擔心輪椅打滑，便輪流背起奶奶上下坡。其中，體力較好的五妹承擔了大部分背負工作。賈秀娟表示，奶奶一路上十分心疼孫女，總是希望她們把自己放下，但從老人的神情中，仍能看出她實現幾十年心願的喜悅。

旅途中，不少遊客看到這一幕後主動上前關心，並想提供協助，三姊妹也逐一向大家表達謝意。

賈英英透露，年幼時奶奶辛苦將他們撫養長大，如今大家都有能力回報老人，也都希望奶奶到自己家中生活，甚至連孫輩的孩子也爭著照顧老人，最後家人訂下每月16日輪換居住的規矩，讓奶奶輪流住在不同孫子孫女家中。

賈秀娟說，希望能多陪奶奶外出走走、看看世界。她表示：「奶奶幾十年的心願就是來北京，這次總算是圓夢了。」在她看來，家人彼此扶持、家庭和睦，就是最大的幸福。

92歲奶奶到北京圓夢。（取材自極目新聞）