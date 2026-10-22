四川58歲大爺花16年「手搓」1座西遊公園 醜到出名

「憶西遊公園」十一期間在網路迅速暴紅。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川綿陽民間打造的「憶西遊公園」因造型粗糙卻充滿故事，近期在網路暴紅，吸引大量遊客，也展現主人16年默默投入的執著與情懷。

四川綿陽一座由58歲村民賀昌林歷時16年「手搓」打造的「憶西遊公園」，十一期間在網路迅速暴紅。這座藏於村落山坳中的民間主題公園，因造型粗糙抽象被網友調侃「醜得哭」，卻吸引各地遊客蜂擁而至，最熱門時進山車流甚至塞爆2公里。儘管假期已過，仍有不少民眾慕名前來打卡，體驗這座被稱為現實版「愚公移山」的民間樂園。

根據封面新聞報導，這座公園由從事園林工程30多年的賀昌林，獨力投入近2000萬元人民幣打造。園內景觀依托原生山水地形就地取材，將西遊故事與自然風貌融合。對於園內哪吒後腦勺光溜溜、玉面狐狸造型怪異等吐槽，賀昌林並不介意，他表示自己融入現實寓意，例如將鐵扇公主刻畫得愁容滿面以勸導家庭和睦；他把公園比作榴槤

，「喜歡的人被情懷打動，不喜歡的人吐槽造型醜，各取所需就好」。

這座「醜得離譜」卻充滿人情味的樂園在網路上引發廣泛共鳴。許多網友紛紛留言表示，「退了迪士尼 特票，只玩綿陽憶西遊公園」、「雖然塑像醜得很，但沒有套路、真心實意，反而很好耍」；也有網友被背後的故事打動，留言稱「一個人默默挖山16年，這份執著與熱愛遠比精緻的文旅流水線產品珍貴」。

背後的打造歷程充滿艱辛，16年前，賀昌林瞞著家人承包荒山，前10年同時打三份工賺錢投進山裡，最困難時每天只啃饅頭、穿舊衣，妻子李仕瓊最初強烈反對甚至一度鬧離婚。妻子坦言，「以前根本不支持他，好好的日子不過非要跑到荒山遭罪」，直到今年公園爆火，有了穩定收入能償還欠款，女兒也笑稱，「今年終於不用再拿錢出來了」。

目前公園門票僅收20元，且對20歲以下年輕人免費，停車場免費且無二次消費。賀昌林笑著表示，自己打造公園從未想過靠景區賺錢，看到遊客滿意遠比門票收入珍貴，若未來兩三年運轉順暢，更打算把免票範圍擴大到40歲以下，讓更多人感受這份西遊情懷。

四川綿陽山坳裡的一座「憶西遊主題公園」憑藉「抽象畫風」的雕塑群意外走紅。（視頻截圖）

「憶西遊公園」十一期間在網路迅速暴紅。(取材自封面新聞)