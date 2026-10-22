穿戴設備採集數據 河南農婦當機器人「導師」 日薪80元

在位於宿遷市的京東機器人數據採集中心，數據採集員在訓練機器人掃碼收銀。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達EgoScale推動具身智能採集需求下沉，河南農婦與小鎮青年投入第一視角數據工作，但低薪、長工時與訂單不穩，也讓這門新興生意充滿挑戰。

隨著Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)發表無本體採集技術「EgoScale」，原本屬於高科技的具身智能數據採集業迅速下沉，吸引農村婦女、小鎮青年等「草根」群體湧入，成為日薪80元人民幣(約11.9美元)的數據採集員。在河南 的農村裡，大媽們頭上戴著穿戴式數採設備做農活，她們全都是機器人的「導師」。

商業科技「最話FunTalk」報導，在河南農村，大媽們每天工作8小時、月入2000多元，剝花生、裝袋、秤重，為AI模型提供第一視角數據。

這項技術突破亦帶動人力外包與地推模式轉變，如外包商周岩轉向數據採集副業，地推從業者徐陽則深入小縣城拓展小商戶場景，甚至自出工資聘人入店採集；納斯熊得Cervo Technologies創辦人王臻更因訂單量成倍增加，決定轉型為平台公司外包訂單。

儘管從業者各尋出路，採集現場的真實體驗卻充滿挑戰。

剛入職一個月的居家場景採集員許海燕表示，每天需佩戴重約0.6公斤的設備長達7、8個小時，連續2、3天重複疊被子50次，且過程不能說話或玩手機。更讓她崩潰的是，有效時長率僅約50%，直接影響與有效時長掛鉤的薪水，讓她不止一次懷疑是否該堅持。

山西農村婦聯工作者趙菲菲則是組織村裡婦女做採集，卻因轉包鏈條過長、需求變更未及時同步，導致設備發下數日即被收回。

報導指出，目前市面上的數採團隊在走兩條路，一條是等訂單，按照需求完成採集任務，另一條則是賣數據，按照時長把數據打包銷售給本體或模型公司。不過現在第二條路，已經很難走了。

徐陽指出，打包銷售的數據價格已從每小時33元降至3元左右，且下沉區域成為避開高昂成本的唯一選擇。

方言項目負責人周周提到，雖然雙人方言對話項目每5個話題可獲280元、有效時長達98%以上，但約定一個半月的合同結束後，下一個訂單在哪仍未可知。

王臻預測數據需求還會持續兩、三年，未來稀缺的是醫療等真實精準場景；許海燕則感受到新設備正朝向免戴手套、提升有效時長比率發展，在忙碌之餘亦思考著普通人的人生切片究竟能給具身智能產業帶來何種改變。

在位於宿遷市的京東機器人數據採集中心，數據採集員進行家政場景數據採集。(新華社)