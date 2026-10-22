我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

DeepSeek工程師參與華為晶片設計 降低依賴Nvidia

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
DeepSeek工程師參與華為晶片設計，訓練環節徹底「去輝達化」。(路透)
DeepSeek工程師參與華為晶片設計，訓練環節徹底「去輝達化」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek正與華為深度合作，從晶片設計、訓練到軟體生態全面導入昇騰平台，加速降低對Nvidia晶片的依賴。

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）正與華為展開深度合作，參與影響華為未來人工智慧晶片的設計。陸媒指，這種合作關係已超越通常的供應商與客戶範圍，代表中國兩大科技企業正加速降低對Nvidia(輝達，另譯英偉達)晶片的依賴。

快科技報導稱，雙方合作的具體形式，是華為工程師分階段進駐DeepSeek辦公地點，將大模型訓練中的實際需求直接納入晶片設計決策。相關回饋涉及模型運算任務如何分配、處理器之間如何傳輸資料等底層細節，並將納入計畫於明年年初推出的晶片設計。

雙方合作的下一步是訓練環節的全面切換。DeepSeek計畫最快於今年底開始，使用華為昇騰950DT進行預訓練，目前相關測試仍在進行中。

一次大規模預訓練通常需要數千至上萬顆AI晶片組成集群，連續運行數星期之久，這對昇騰950DT的算力、通訊和穩定性提出了極高要求。

於晶片供應層面，華為計畫將2027年第1季推出的「昇騰960DT」的大部分產能分配給DeepSeek，DeepSeek將同時用於訓練和推理。DeepSeek創辦人梁文鋒已向投資者透露，以華為及其他中國國產晶片訓練下一代模型，是該公司的最高優先事項之一。

軟體生態是更深層的布局。DeepSeek已開源針對昇騰平台的TileLang編譯工具及配套運算、通訊元件，與面向輝達的元件一一對應。TileLang可跨晶片運行，DeepSeek訓練中每一個TileLang算子在昇騰上均已完成高性能實現，這直接動搖了CUDA生態賴以留客的代碼遷移壁壘。

從市占率來看，IDC數據顯示，2026年上半年，輝達在中國AI晶片市占率已降至34%，華為以28%緊追在後，差距縮至六個百分點。報導指，華為昇騰910C超節點已部署超過1000套，並設計出最多可搭載100萬顆NPU的架構。訓練環節的「國產化」正從測試走向真實的大規模落地。

精華 FAQ

  • 核心在於DeepSeek不只是使用華為晶片，而是直接參與未來AI晶片設計，把大模型訓練需求、資料傳輸與運算分配等細節，納入華為下一代晶片規劃。

  • DeepSeek計畫最快於今年底開始，改用華為昇騰950DT進行預訓練，目前仍在測試；未來華為2027年第1季的昇騰960DT，也將有大部分產能優先供給DeepSeek。

  • 報導顯示中國AI訓練正加速國產化，DeepSeek還開源昇騰版TileLang工具鏈，削弱CUDA遷移門檻；同時IDC數據顯示，輝達在中國市占已降至34%，華為升至28%。

華為 NVIDIA DeepSeek

上一則

張衛健夫妻在餐廳外亂拋菸頭 網轟形象崩壞、做極壞示範

下一則

下班界線清晰、可存到錢… 來港打工曝中港職場5大落差

延伸閱讀

FT：中企狂訂逾百萬顆Nvidia遊戲與工作站晶片 補AI晶片缺口

FT：中企狂訂逾百萬顆Nvidia遊戲與工作站晶片 補AI晶片缺口
路透：Nvidia上半年的中國AI晶片市占下滑 華為版圖擴大

路透：Nvidia上半年的中國AI晶片市占下滑 華為版圖擴大
華為： AI晶片供需平衡 恐要等到2029年

華為： AI晶片供需平衡 恐要等到2029年
繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫